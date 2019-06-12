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АПК 12.06.2019 17:03

В Азербайджане ДПИ выданы на создание агропарков с инвестициями в 645 млн манатов

Объем льготного кредитования на создание агропарков и крупных фермерских хозяйств в Азербайджане составил 162 млн манатов, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.

Помимо этого, для обеспечения деятельности 20 агропарков и крупных фермерских хозяйств предпринимателям также выданы документы о поощрении инвестиций (ДПИ) на реализацию 37 инвестиционных проектов, инвестиции в которые оцениваются 645 млн манатов.

В целом, в Азербайджане в 33 районах планируется создание 51 агропарка и крупных фермерских хозяйств общей площадью около 257 тыс. га, инвестиции в которые оцениваются в 2.2 млрд манатов.

В настоящее время уже завершены работы по строительству 17 агропарков общей площадью в 104 тыс. га.

Как сообщалось ранее, в 2019 году планируется ввод в эксплуатацию 10 агропарков.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ДПИ, АГРОПАРКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]