В Азербайджане ДПИ выданы на создание агропарков с инвестициями в 645 млн манатов

Объем льготного кредитования на создание агропарков и крупных фермерских хозяйств в Азербайджане составил 162 млн манатов, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.
Помимо этого, для обеспечения деятельности 20 агропарков и крупных фермерских хозяйств предпринимателям также выданы документы о поощрении инвестиций (ДПИ) на реализацию 37 инвестиционных проектов, инвестиции в которые оцениваются 645 млн манатов.
В целом, в Азербайджане в 33 районах планируется создание 51 агропарка и крупных фермерских хозяйств общей площадью около 257 тыс. га, инвестиции в которые оцениваются в 2.2 млрд манатов.
В настоящее время уже завершены работы по строительству 17 агропарков общей площадью в 104 тыс. га.
Как сообщалось ранее, в 2019 году планируется ввод в эксплуатацию 10 агропарков.
Б.Рустамбеков
Азербайджано-российские отношения носят характер стратегического партнерства – посол в Баку
Последние заявления руководства Армении наносят большой урон переговорам по Карабаху – Мамедъяров
Баку и Берлин обсудили перспективы развития двусторонних отношений
Президент Алиев открыл заповедник Yanardag после капремонта
Прямые и косвенные доходы Азербайджана от проведения в Баку финала Лиги Европы УЕФА составили $400 млн
Минтруда Азербайджана направит около 7,2 млн манатов на приобретение квартир для ветеранов Карабахской войны и семей шехидов
Президент Азербайджана выделил 1 млн манатов на укрепление берега реки на юге страны
ИВ Шамкира направит более 1,4 млн манатов на капремонт автодорог и благоустройство
ИВ Гянджи направит около 1 млн манатов на обновление систем уличного освещения
Трамп планирует встретиться с Путиным на саммите G20
Рябков: исходим из того, что Путин и Трамп встретятся "на полях" G20, но четких договоренностей нет
Россия за продление договора о СНВ, соответствующая позиция донесена до США - Рябков
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
ВТБ (Азербайджан) расширяет банкоматную сеть
Халаф Халафов и Флориан Зенгстшмид стали почетными гостями CEO Lunch Baku
Bakcell расширяет возможности карьерного роста и трудоустройства для молодежи
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви