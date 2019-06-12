За сотню перевалило число задержанных в Алматы за призывы к несанкционированным митингам

В Алматы в среду продолжаются задержания активистов, призывающих горожан к несанкционированным митингам.
Как передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан", находящийся в районе площади "Астана", к настоящему моменту там задержаны порядка 100 человек. Некоторые из них при задержании выкрикивают провокационные лозунги и оказывают сопротивление полицейским.
Стражи порядка пытаются вести себя максимально корректно, но наиболее агрессивных участников акции им приходится буквально уносить в автобус на руках.
Между тем в другом районе Алматы - возле Дворца спорта им.Балуана Шолака - задержаны еще порядка 40 человек.
Как сообщалось, на митинг казахстанцев призвал выйти беглый экс-банкир Мухтар Аблязов, который сейчас находится за рубежом и оттуда через соцсети призывает граждан страны к неповиновению властям. В частности, Аблязов призвал своих сторонников в Алматы собраться на пересечении улицы Байтурсынова и проспекта Абая, после чего пешком дойти до проспекта Абылай хана и далее к площади "Астана".
Аблязов, осужденный заочно в Казахстане на 20 лет лишения свободы, создал за границей организацию "Демократический выбор Казахстана" (ДВК), ее деятельность в Казахстане признана судом экстремистской и официально запрещена.
Азербайджано-российские отношения носят характер стратегического партнерства – посол в Баку
Последние заявления руководства Армении наносят большой урон переговорам по Карабаху – Мамедъяров
Баку и Берлин обсудили перспективы развития двусторонних отношений
SIF выдал на развитие сектора АПК Азербайджана льготных кредитов на 156 млн манатов
В Азербайджане ДПИ выданы на создание агропарков с инвестициями в 645 млн манатов
США готовы помочь Киеву подготовиться к возможному перекрытию транзита газа
Президент Алиев открыл заповедник Yanardag после капремонта
Прямые и косвенные доходы Азербайджана от проведения в Баку финала Лиги Европы УЕФА составили $400 млн
Минтруда Азербайджана направит около 7,2 млн манатов на приобретение квартир для ветеранов Карабахской войны и семей шехидов
Президент Азербайджана выделил 1 млн манатов на укрепление берега реки на юге страны
ИВ Шамкира направит более 1,4 млн манатов на капремонт автодорог и благоустройство
ИВ Гянджи направит около 1 млн манатов на обновление систем уличного освещения
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
ВТБ (Азербайджан) расширяет банкоматную сеть
Халаф Халафов и Флориан Зенгстшмид стали почетными гостями CEO Lunch Baku
Bakcell расширяет возможности карьерного роста и трудоустройства для молодежи
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви