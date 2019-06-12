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СНГ 12.06.2019 17:41

За сотню перевалило число задержанных в Алматы за призывы к несанкционированным митингам

В Алматы в среду продолжаются задержания активистов, призывающих горожан к несанкционированным митингам.

Как передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан", находящийся в районе площади "Астана", к настоящему моменту там задержаны порядка 100 человек. Некоторые из них при задержании выкрикивают провокационные лозунги и оказывают сопротивление полицейским.

Стражи порядка пытаются вести себя максимально корректно, но наиболее агрессивных участников акции им приходится буквально уносить в автобус на руках.

Между тем в другом районе Алматы - возле Дворца спорта им.Балуана Шолака - задержаны еще порядка 40 человек.

Как сообщалось, на митинг казахстанцев призвал выйти беглый экс-банкир Мухтар Аблязов, который сейчас находится за рубежом и оттуда через соцсети призывает граждан страны к неповиновению властям. В частности, Аблязов призвал своих сторонников в Алматы собраться на пересечении улицы Байтурсынова и проспекта Абая, после чего пешком дойти до проспекта Абылай хана и далее к площади "Астана".

Аблязов, осужденный заочно в Казахстане на 20 лет лишения свободы, создал за границей организацию "Демократический выбор Казахстана" (ДВК), ее деятельность в Казахстане признана судом экстремистской и официально запрещена.

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Тэги: КАЗАХСТАН, АЛМАТЫ, ЗАДЕРЖАНИЯ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]