В латвийском Даугавпилсе зафиксирован исторический рекорд жары

В среду в 15.00 на Даугавпилсской станции метеонаблюдений столбик термометра поднялся до отметки +32,2 градуса - такая жара 12 июня в Латвии зафиксирована впервые, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Предыдущий рекорд жары для 12 июня был зарегистрирован в 1937 году и составил +31,8 градуса.
Чуть выше +30 градусов температура воздуха в среду поднялась также местами в Земгале и Руцавском крае.
По всей вероятности, в Латвии будет побит также рекорд жары для 13 июня, сообщают синоптики.
Тем временем в соседней Литве на фоне продолжающейся жары уровень воды в реках опустился ниже обычных июньских отметок, сообщают специалисты гидрометеорологической службы республики.
"Как в восточной, так и в южной, центральной и западной частях реки сильно иссякли. Во всем бассейне Немана, Нявежиса, Юры - везде уровень воды ниже обычного июньского показателя", - сказал BNS заведующий отделом гидрологических наблюдений службы Юозас Шимкус.
По его словам, самая опасная ситуация отмечается в реке Нерис (Вилия) у Вильнюса, где уровень воды сейчас должен быть как минимум на метр выше.
"У Вильнюса достигнут критический уровень", - отметил гидролог.
По его словам, об опустившемся ниже минимального предела уровне воды могут свидетельствовать мертвая рыба и повышенное цветение водных растений.
"Вероятно, что завтра или послезавтра уровень в реке Нерис еще снизится, тогда могут начаться другие процессы - высокая температура воды, рыба и другие живые организмы будут ощущать нехватку кислорода. Также пожелтеет водная растительность, поскольку вровень воды низкий, а солнечный свет проникает глубже", - сказал Шимкус.
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