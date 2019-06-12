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Дальнее зарубежье 12.06.2019 20:33

В латвийском Даугавпилсе зафиксирован исторический рекорд жары

В среду в 15.00 на Даугавпилсской станции метеонаблюдений столбик термометра поднялся до отметки +32,2 градуса - такая жара 12 июня в Латвии зафиксирована впервые, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Предыдущий рекорд жары для 12 июня был зарегистрирован в 1937 году и составил +31,8 градуса.

Чуть выше +30 градусов температура воздуха в среду поднялась также местами в Земгале и Руцавском крае.

По всей вероятности, в Латвии будет побит также рекорд жары для 13 июня, сообщают синоптики.

Тем временем в соседней Литве на фоне продолжающейся жары уровень воды в реках опустился ниже обычных июньских отметок, сообщают специалисты гидрометеорологической службы республики.

"Как в восточной, так и в южной, центральной и западной частях реки сильно иссякли. Во всем бассейне Немана, Нявежиса, Юры - везде уровень воды ниже обычного июньского показателя", - сказал BNS заведующий отделом гидрологических наблюдений службы Юозас Шимкус.

По его словам, самая опасная ситуация отмечается в реке Нерис (Вилия) у Вильнюса, где уровень воды сейчас должен быть как минимум на метр выше.

"У Вильнюса достигнут критический уровень", - отметил гидролог.

По его словам, об опустившемся ниже минимального предела уровне воды могут свидетельствовать мертвая рыба и повышенное цветение водных растений.

"Вероятно, что завтра или послезавтра уровень в реке Нерис еще снизится, тогда могут начаться другие процессы - высокая температура воды, рыба и другие живые организмы будут ощущать нехватку кислорода. Также пожелтеет водная растительность, поскольку вровень воды низкий, а солнечный свет проникает глубже", - сказал Шимкус.

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Тэги: БАЛТИЯ, ЖАРА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]