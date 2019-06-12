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АПК 12.06.2019 17:33

SIF выдал на развитие сектора АПК Азербайджана льготных кредитов на 156 млн манатов

Фонд развития предпринимательства (SIF) за последние годы выделил на развитие аграрного сектора Азербайджана льготных кредитов на сумму около 156 млн манатов, сообщил заместитель министра экономики Сахиб Мамедов.

«За последние несколько лет SIF выдал на развитие аграрного сектора Азербайджана льготных кредитов на сумму 155,7 млн манатов», - сказал Мамедов в ходе региональной конференции «Перспективы развития и существующая ситуация в производстве мяса, молока и продукции пчеловодства» в среду в Евлахе.

По его словам, 110,7 млн манатов направлено на кредитование создания 26 комплексов по выращиванию племенного скота. Производственная мощность этих комплексов, рассчитанная на 47,5 тыс. голов, позволит производить 5,9 тыс. тонн мяса и 142,7 тыс. тонн молока в год.

Кроме того, 25 млн манатов выдано на кредитование создания 12 предприятий по переработке молока суммарной мощностью 230 тыс. тонн в год.

Мамедов также подчеркнул, что на создание 10 предприятий по переработке мяса выделено кредитов на 14,9 млн манатов, на развитие пчеловодства - 5,1 млн манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 1 августа 2018 года подписал указ "О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства".

Согласно указу ликвидирован Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП). Взамен при министерстве экономики создан Фонд развития предпринимательства (SIF). Уставный капитал нового фонда определен в 1 млрд 94 млн 254,581 тыс. манатов.

В 2018 году объем льготного кредитования бизнеса посредством фонда составил 160,2 млн манатов. В 2019 году объем кредитования составит минимум 160 млн манатов.

Кредиты выдаются на сумму от 5 до 50 тысяч манатов (сроком на 3 года), от 50 тысяч до 1 млн манатов на 5 лет и крупные кредиты - от 1 млн до 10 млн на 10 лет. Ставка по кредитам - 5% годовых.

Б.Рустамбеков

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Тэги: SIF, КРЕДИТЫ, ЛЬГОТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]