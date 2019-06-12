Президент Азербайджана выделил 1 млн манатов на укрепление берега реки на юге страны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» 1 млн манатов на укрепительные работы на берегу реки Пенсарчай в Астаринском районе.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в среду, оно опубликовано на сайте главы государства.

Средства будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2019 год.

Р.Бабаев