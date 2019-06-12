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12.06.2019 18:00

Президент Азербайджана выделил 1 млн манатов на укрепление берега реки на юге страны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» 1 млн манатов на укрепительные работы на берегу реки Пенсарчай в Астаринском районе.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в среду, оно опубликовано на сайте главы государства.

Средства будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2019 год.

Р.Бабаев

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Тэги: БЕРЕГ, УКРЕПЛЕНИЕ, ФИНАНСИРОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]