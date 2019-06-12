В Алматы число задержанных участников несанкционированных акций увеличилось до 250 человек

В Алматы в среду задержаны 250 участников несанкционированных акций, передали корреспонденты агентства "Интерфакс-Казахстан".
Так, возле Дворца спорта им.Балуана Шолака задержаны около 50 человек, в районе площади "Астана" - более 200 человек. Корреспондент агентства насчитал несколько полицейских автобусов с задержанными, которые увезли задержанных в отделы полиции.
Между тем, отмечают корреспонденты, накал протестов в казахстанском мегаполисе стихает, люди начинают расходиться.
Ранее сообщалось, что на митинг в среду казахстанцев призвал выйти беглый банкир Мухтар Аблязов, в настоящее время он находится за рубежом. Аблязов через соцсети призывает граждан Казахстана к неповиновению властям.
Банкир, приговоренный заочно в Казахстане к 20 годам лишения свободы, создал за границей организацию "Демократический выбор Казахстана" (ДВК), ее деятельность в Казахстане признана судом экстремистской и официально запрещена.
Как сообщалось, 9 и 10 июня, в Алматы и Нур-Султане прошли несанкционированные митинги, участники которых призывали, в частности, бойкотировать выборы президента Казахстана. По данным МВД, 9 июня в Нур-Султане и Алматы были задержаны около 500 участников митингов, 10 июня - около 200 человек.
Согласно заявлению МВД Казахстана, акции протеста во время президентских выборов были организованны сторонниками организации "Демократический выбор Казахстана" по указанию ее руководителей из-за рубежа для дестабилизации ситуации в стране.
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