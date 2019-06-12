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СНГ 12.06.2019 19:27

В Алматы число задержанных участников несанкционированных акций увеличилось до 250 человек

В Алматы в среду задержаны 250 участников несанкционированных акций, передали корреспонденты агентства "Интерфакс-Казахстан".

Так, возле Дворца спорта им.Балуана Шолака задержаны около 50 человек, в районе площади "Астана" - более 200 человек. Корреспондент агентства насчитал несколько полицейских автобусов с задержанными, которые увезли задержанных в отделы полиции.

Между тем, отмечают корреспонденты, накал протестов в казахстанском мегаполисе стихает, люди начинают расходиться.

Ранее сообщалось, что на митинг в среду казахстанцев призвал выйти беглый банкир Мухтар Аблязов, в настоящее время он находится за рубежом. Аблязов через соцсети призывает граждан Казахстана к неповиновению властям.

Банкир, приговоренный заочно в Казахстане к 20 годам лишения свободы, создал за границей организацию "Демократический выбор Казахстана" (ДВК), ее деятельность в Казахстане признана судом экстремистской и официально запрещена.

Как сообщалось, 9 и 10 июня, в Алматы и Нур-Султане прошли несанкционированные митинги, участники которых призывали, в частности, бойкотировать выборы президента Казахстана. По данным МВД, 9 июня в Нур-Султане и Алматы были задержаны около 500 участников митингов, 10 июня - около 200 человек.

Согласно заявлению МВД Казахстана, акции протеста во время президентских выборов были организованны сторонниками организации "Демократический выбор Казахстана" по указанию ее руководителей из-за рубежа для дестабилизации ситуации в стране.

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Тэги: КАЗАХСТАН, АЛМАТЫ, АКЦИЯ, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]