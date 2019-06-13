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СНГ 13.06.2019 09:32

Путин: РФ не вмешивается в торговый спор КНР и США, но симпатии на стороне наших стратегических партнеров

Президент РФ Владимир Путин заявил, что России нет смысла вмешиваться в торговые переговоры между Китаем и США, но не стал скрывать, что в любом случае симпатии Москвы - на стороне Китая.

"(...) Идет спор между крупнейшими экономиками мира. И там очень много специфических вопросов, связанных с текущей работой двух государств. (...) там очень много специфических отношений между двумя странами. И конечно, даже с точки зрения здравого смысла, нам нет никакого резона вмешиваться в этот переговорный процесс", - сказал Путин в интервью телекомпании "Мир" в преддверии визитов в Киргизию и Таджикистан на саммиты ШОС и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

При этом Путин отметил, что есть одно "но" и это "но" имеет очень серьезное значение.

"Во-первых, у нас с Китаем действительно беспрецедентно хорошие и высокие отношение. Мы действительно стратегические партнеры во всех смыслах этого слова. (...) У нас очень хорошие, дружеские отношения с лидером Китая. И это тоже вносит свой существенный вклад, поскольку создает обстановку доверия", - подчеркнул Путин.

"И конечно, в этих условиях наша симпатия на стороне наших стратегических партнеров, это само собой разумеется", - сказал президент РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, КИТАЙ/США, ТОРГПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]