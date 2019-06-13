Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9206 RUR   0.0262 GBR   2.1574 TRY   0.2911

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.14 -2.13 Brent 59.97 -2.32

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 13.06.2019 09:44

Власти Гонконга закрыли все правительственные офисы в центре города из-за беспорядков

Все здания правительственных учреждений, расположенные в центральной части города, закрыты в четверг решением властей специального административного района (САР) Китая.

Причиной этого решения послужили массовые протесты в Гонконге в минувшую среду, вызванные недовольством определенных кругов планировавшимся рассмотрением законодательным собранием САР поправок к закону об экстрадиции

Протестные выступления вылились в беспорядки у здания заксобания и некоторых других районах города, где демонстранты перекрывали движение транспорта и начали воздвижение баррикад. Для наведения порядка полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и резиновые пули.

Рассмотрение поправок к закону было отложено. В центре города в четверг наблюдаются усиленные патрули полиции, власти опасаются повторения выступлений.

Глава Гонконга Кэрри Лам осудила беспорядки и призвала к скорейшей нормализации жизни в городе.

Принятие поправок к закону об экстрадиции, который позволит отправлять на материк и в другие страны, с которыми у Гонконга нет соглашений об экстрадиции, для судебного разбирательства подозреваемых в совершении преступлений и находящихся на гонконгской территории.

В понедельник англоязычная китайская газета China Daily писала, что определенные зарубежные силы пытаются путем поддержки протестных выступлений в Гонконге посеять хаос в этом специальном административном районе (САР) Китая.

Газета подчеркнула: "Некоторые иностранные силы, пытаясь посеять хаос в Гонконге, используют протесты для того, чтобы продвигать собственную стратегию и вредить Китаю".

Официальный представитель госдепа США Морган Ортагус сообщила на этой неделе на брифинге, что в мае госсекретарь США Майк Помпео встречался с делегацией лидеров демократического движения Гонконга и обсудил с ними вопрос о внесении поправок в закон об экстрадиции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ГОНКОНГ, ОФИСЫ, ЗАКРЫТИЕ


Похожие новости


Председатель КНР открыл самый длинный мост в мире Си Цзиньпин прибыл в Гонконг на празднования 20-й годовщины возвращения Китаю этого специального административного района Прятавшим в Гонконге в 2013 году Сноудена беженцам грозит депортация Расписание более 500 авиарейсов могут изменить в аэропорту Гонконга в связи с приближением шторма - СМИ Полиция демонтировала последние палатки демонстрантов в Гонконге В Гонконге вновь вспыхнули протесты, 40 человек арестованы

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]