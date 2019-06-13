Власти Гонконга закрыли все правительственные офисы в центре города из-за беспорядков

Все здания правительственных учреждений, расположенные в центральной части города, закрыты в четверг решением властей специального административного района (САР) Китая.
Причиной этого решения послужили массовые протесты в Гонконге в минувшую среду, вызванные недовольством определенных кругов планировавшимся рассмотрением законодательным собранием САР поправок к закону об экстрадиции
Протестные выступления вылились в беспорядки у здания заксобания и некоторых других районах города, где демонстранты перекрывали движение транспорта и начали воздвижение баррикад. Для наведения порядка полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и резиновые пули.
Рассмотрение поправок к закону было отложено. В центре города в четверг наблюдаются усиленные патрули полиции, власти опасаются повторения выступлений.
Глава Гонконга Кэрри Лам осудила беспорядки и призвала к скорейшей нормализации жизни в городе.
Принятие поправок к закону об экстрадиции, который позволит отправлять на материк и в другие страны, с которыми у Гонконга нет соглашений об экстрадиции, для судебного разбирательства подозреваемых в совершении преступлений и находящихся на гонконгской территории.
В понедельник англоязычная китайская газета China Daily писала, что определенные зарубежные силы пытаются путем поддержки протестных выступлений в Гонконге посеять хаос в этом специальном административном районе (САР) Китая.
Газета подчеркнула: "Некоторые иностранные силы, пытаясь посеять хаос в Гонконге, используют протесты для того, чтобы продвигать собственную стратегию и вредить Китаю".
Официальный представитель госдепа США Морган Ортагус сообщила на этой неделе на брифинге, что в мае госсекретарь США Майк Помпео встречался с делегацией лидеров демократического движения Гонконга и обсудил с ними вопрос о внесении поправок в закон об экстрадиции.
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