Китай планирует принять меры для активизации экономического роста - вице-премьер Госсовета КНР

Власти Китая на фоне растущего торгового давления со стороны США должны принять меры для оживления экономики и сохранения достаточной ликвидности в финансовой сфере, заявил в четверг вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.
Он отметил, выступая на экономическом форуме в Шанхае, что правительство располагает для этого достаточным набором политических инструментов.
"В настоящее время мы испытываем определенное давление извне, но это внешнее давление поможет нам повысить самостоятельность в области инноваций и повысить темпы развития",- сказал Лю Хэ, который возглавляет китайскую делегацию на торговых переговорах с США.
Правительство будет принимать более решительные меры для содействия политике реформам и открытости, добавил он.
Председатель Народного банка Китая (китайский центробанк) И Ган на прошлой неделе заявил, что у Китая есть значительные возможности для внесения корректив в политику в случае обострения торговых противоречий с США.
"У нас есть большое пространство для маневра в области процентных ставок..., а также для применения инструментария бюджетной, денежно-кредитной политики, я думаю, что возможности для корректировки огромны", - сказал финансист.
В четверг китайская англоязычная газета China Daily со ссылкой на экономистов сообщила, что Китай, как ожидается, скорректирует денежное и кредитное предложение в ближайшие недели, в том числе снизит процентные ставки или требования к резервным коэффициентам, чтобы противостоять "рискам снижения" в экономическом развитии в случае эскалации торговой войны с Соединенными Штатами.
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