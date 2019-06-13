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Китай планирует принять меры для активизации экономического роста - вице-премьер Госсовета КНР

Власти Китая на фоне растущего торгового давления со стороны США должны принять меры для оживления экономики и сохранения достаточной ликвидности в финансовой сфере, заявил в четверг вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Он отметил, выступая на экономическом форуме в Шанхае, что правительство располагает для этого достаточным набором политических инструментов.

"В настоящее время мы испытываем определенное давление извне, но это внешнее давление поможет нам повысить самостоятельность в области инноваций и повысить темпы развития",- сказал Лю Хэ, который возглавляет китайскую делегацию на торговых переговорах с США.

Правительство будет принимать более решительные меры для содействия политике реформам и открытости, добавил он.

Председатель Народного банка Китая (китайский центробанк) И Ган на прошлой неделе заявил, что у Китая есть значительные возможности для внесения корректив в политику в случае обострения торговых противоречий с США.

"У нас есть большое пространство для маневра в области процентных ставок..., а также для применения инструментария бюджетной, денежно-кредитной политики, я думаю, что возможности для корректировки огромны", - сказал финансист.

В четверг китайская англоязычная газета China Daily со ссылкой на экономистов сообщила, что Китай, как ожидается, скорректирует денежное и кредитное предложение в ближайшие недели, в том числе снизит процентные ставки или требования к резервным коэффициентам, чтобы противостоять "рискам снижения" в экономическом развитии в случае эскалации торговой войны с Соединенными Штатами.

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Тэги: КИТАЙ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ЭКОНОМИКА, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]