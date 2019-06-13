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СНГ 13.06.2019 10:13

Путин: сотрудничество РФ и США в афганском направлении является полезным и энергичным

Президент РФ Владимир Путин назвал энергичным и полезным сотрудничество РФ и США в Афганистане.

В интервью телеканалу "Мир" в преддверие поездки на саммиты ШОС и СВМДА в Бишкеке и Душанбе Президент РФ рассказал о спектре проблем, которые складываются в азиатском регионе и могут быть рассмотрены на предстоящем Совещании по мерам доверия и безопасности в Азии. Отдельно Путин выделил афганское направление.

"Особенно внимательно мы следим за событиями в Афганистане. Здесь, кстати говоря, мы достаточно энергично и, на мой взгляд, с пользой сотрудничаем с очень многими странами мира, включая и Соединённые Штаты, которые несут там определённую нагрузку и поддерживают ситуацию в Афганистане", - сказал Путин.

Он добавил, что Россия вносит свой вклад в эту работу.

"Очень надеюсь, что наша совместная работа на этом направлении, на этом треке даст хорошие результаты", - сказал Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, АФГАНИСТАН, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]