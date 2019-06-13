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СНГ 13.06.2019 10:25

Назначен новый мэр столицы Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг подписал указ о назначении новым акимом (мэром) казахстанской столицы Алтая Кульгинова.

"Назначить Кульгинова Алтая Сейдировича акимом города Нур-Султана", - говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства.

41-летний Кульгинов до нынешнего назначения был главой администрации Западно-Казахстанской области.

В своей новой должности он сменил Бахыта Султанова, который возглавлял администрацию столицы Казахстана с сентября 2018 года.

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Тэги: КАЗАХСТАН, СТОЛИЦА, МЭР, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]