Назначен новый мэр столицы Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг подписал указ о назначении новым акимом (мэром) казахстанской столицы Алтая Кульгинова.

"Назначить Кульгинова Алтая Сейдировича акимом города Нур-Султана", - говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства.

41-летний Кульгинов до нынешнего назначения был главой администрации Западно-Казахстанской области.

В своей новой должности он сменил Бахыта Султанова, который возглавлял администрацию столицы Казахстана с сентября 2018 года.