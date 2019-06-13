Манат укрепился к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 13 июня сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 13 июня ЦБА установил 1,9206 манат/1EUR (12 июня - 1,9268 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 13 июня установил 0,0262 манат/1RUB (12 июня - 0,0263 манат/1EUR).

Н.Аббасова