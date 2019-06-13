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СНГ 13.06.2019 11:03

Киргизия и Китай занимают общие позиции в вопросах безопасности - Жээнбеков

Общие позиции в вопросах региональной безопасности создают хорошую основу для развития сотрудничества между Киргизией и Китаем, заявил в четверг президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке.

"Вопросы обеспечения мировой и региональной безопасности и стабильности традиционно остаются одними из основных приоритетов внешней политики Киргизии и Китая. Считаю, что наша единая точка зрения по многим актуальным вопросам в сфере обороны и безопасности создает прочную основу для расширения и активизации двустороннего взаимодействия между нашими государствами", - сказал Жээнбеков.

"Киргизия и Китай имеют общие позиции в вопросе борьбы с тремя силами зла: терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом", - подчеркнул киргизский лидер.

Он также добавил, что Бишкек "имеет принципиальную позицию по тайваньскому вопросу, (...) Тайвань является неотъемлемой частью КНР, и киргизская сторона в этом вопросе поддерживает Китай".

Жээнбеков также сказал, что, "вопрос национальных меньшинств в КНР является сугубо личным делом Китая, и Киргизия поддерживает руководство КНР в этом вопросе".

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Тэги: КИРГИЗИЯ, КИТАЙ, ПРЕЗИДЕНТ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]