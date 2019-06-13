Киргизия и Китай занимают общие позиции в вопросах безопасности - Жээнбеков

Общие позиции в вопросах региональной безопасности создают хорошую основу для развития сотрудничества между Киргизией и Китаем, заявил в четверг президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке.
"Вопросы обеспечения мировой и региональной безопасности и стабильности традиционно остаются одними из основных приоритетов внешней политики Киргизии и Китая. Считаю, что наша единая точка зрения по многим актуальным вопросам в сфере обороны и безопасности создает прочную основу для расширения и активизации двустороннего взаимодействия между нашими государствами", - сказал Жээнбеков.
"Киргизия и Китай имеют общие позиции в вопросе борьбы с тремя силами зла: терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом", - подчеркнул киргизский лидер.
Он также добавил, что Бишкек "имеет принципиальную позицию по тайваньскому вопросу, (...) Тайвань является неотъемлемой частью КНР, и киргизская сторона в этом вопросе поддерживает Китай".
Жээнбеков также сказал, что, "вопрос национальных меньшинств в КНР является сугубо личным делом Китая, и Киргизия поддерживает руководство КНР в этом вопросе".
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