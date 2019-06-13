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13.06.2019 09:35

Клиенты ОАО АтаБанк смогут воспользоваться услугами, не приходя в банк

ОАО «АтаБанк» с целью повышения качества и оперативности оказываемых клиентам услуг передало ряд операций Горячей линии банка. Тем самым физические и юридические лица, позвонив на короткий номер 136 и пройдя необходимую идентификацию, смогут получить информацию о личных счетах и воспользоваться различными услугами онлайн.

Кроме этого, ранее в пользование клиентов был предоставлен мобильный номер телефона, привязанный к услугам WhatsApp и Telegram. Теперь пользователи этих мобильных приложений смогут получать не только информацию о продуктах и услугах банка, но и проводить ряд операций онлайн.

Директор департамента Развития Бизнеса Орудж Ибрагимов отметил, что впредь клиенты банка смогут блокировать/разблокировать банковскую карту, получать информацию о балансе счета, кредитной задолженности, обнулять пароли услуги AtaNet и заблокированные PİN-коды карточек, а также выполнять другие операции, не подходя в банк. АтаБанк в будущем продолжит создавать инновационные возможности для удобства клиентов.

Подробнее о продуктах и услугах Банка можно узнать, позвонив по номеру горячей линии136или посетив интернет страницу банкаhttps://atabank.com/ru/

Функционирущий более 25-и лет, ОАО «АтаБанк» является современным и универсальным азербайджанским банком. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам в Баку и регионах республики.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]