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ТЭК 13.06.2019 09:39

Шефчович посетит Москву, чтобы определиться с датой переговоров о транзите газа в ЕС через Украину

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович 13 июня посетит РФ с целью обсуждения транзита российского газа в Европейский Союз по территории Украины после 2019 года и определения даты для соответствующих трехсторонних переговоров в формате Украина-РФ-ЕС.

Ранее об этом сообщила представитель Европейской комиссии Анка Падурару (Anca Paduraru).

Она напомнила, что Шефчович находился на Украине, представляя ЕС на церемонии инаугурации президента Владимира Зеленского. В ходе встреч с представителями украинской стороны вице-президент ЕК обсудил вопрос газового транзита после 2019 года, выразив заинтересованность в "быстром прогрессе с целью заключения долгосрочного контракта и проведения содержательные переговоры до летних каникул".

"С этой позицией он едет в Россию 13 июня, чтобы встретиться с министром Новаком (глава Минэнерго РФ Александр Новак - ИФ) и другими заинтересованными сторонами с целью обсуждения этого вопроса и, возможно, чтобы определиться с датой для трехсторонних переговоров до летних каникул", - сказала Падурару.

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Тэги: УКРАИНА, ЕК, РОССИЯ, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]