Минэнерго США снизило прогноз добычи нефти в США на 2020г на 100 тыс. б/с - до 13,3 млн б/с

Минэнерго США снизило прогноз добычи нефти в Соединенных Штатах в 2020г на 100 тыс. баррелей нефти в сутки - до 13,3 млн б/с, говорится в отчете ведомства.

При этом министерство изменило данные по добычи нефти в 2018 году с 10,9 млн б/с до 11 млн б/с.

Абсолютного прогноза добычи на 2019 год Минэнерго США не приводит, но отмечает, что рост составит 1,4 млн б/с.

Показатель роста в текущем году может стать вторым во величине рекордом - после скачка добычи в стране на 1,6 млн б/с в прошлом году, отмечает ведомство.