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ТЭК 13.06.2019 09:39

Минэнерго США снизило прогноз добычи нефти в США на 2020г на 100 тыс. б/с - до 13,3 млн б/с

Минэнерго США снизило прогноз добычи нефти в Соединенных Штатах в 2020г на 100 тыс. баррелей нефти в сутки - до 13,3 млн б/с, говорится в отчете ведомства.

При этом министерство изменило данные по добычи нефти в 2018 году с 10,9 млн б/с до 11 млн б/с.

Абсолютного прогноза добычи на 2019 год Минэнерго США не приводит, но отмечает, что рост составит 1,4 млн б/с.

Показатель роста в текущем году может стать вторым во величине рекордом - после скачка добычи в стране на 1,6 млн б/с в прошлом году, отмечает ведомство.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]