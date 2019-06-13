Минэнерго США снизило прогноз добычи нефти в США на 2020г на 100 тыс. б/с - до 13,3 млн б/с

Минэнерго США снизило прогноз добычи нефти в Соединенных Штатах в 2020г на 100 тыс. баррелей нефти в сутки - до 13,3 млн б/с, говорится в отчете ведомства.
При этом министерство изменило данные по добычи нефти в 2018 году с 10,9 млн б/с до 11 млн б/с.
Абсолютного прогноза добычи на 2019 год Минэнерго США не приводит, но отмечает, что рост составит 1,4 млн б/с.
Показатель роста в текущем году может стать вторым во величине рекордом - после скачка добычи в стране на 1,6 млн б/с в прошлом году, отмечает ведомство.
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