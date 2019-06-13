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СНГ 13.06.2019 11:15

Президент Киргизии заявил о планах увязать национальную стратегию развития с китайской инициативой "Один пояс - один путь"

Китай является главным экономическим партнером Киргизии, Бишкек намерен укреплять сотрудничество с КНР, в том числе, в рамках китайской инициативы "Один пояс - один путь", заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Мы рассматриваем Китай как главного внешнеэкономического партнера Киргизии, заинтересованы развивать взаимную торговлю, чему будет способствовать сопряжение стратегии "Один пояс - один путь" с Национальной стратегией устойчивого развития", - заявил Жээнбеков в четверг на встрече с китайским лидером, который находится в Бишкеке с государственным визитом.

По его словам, создание рабочей группы по сопряжению проектов, которую с киргизской стороны возглавит первый вице-премьер Кубатбек Боронов, "даст реальный импульс для углубления партнерства".

Жээнбеков также сообщил, что по итогам государственного визита в Киргизию председателя КНР будет принято решение "об углублении всестороннего стратегического партнерства".

"В прошлом году мы вывели уровень сотрудничества до уровня всестороннего стратегического партнерства, у нас есть перспективы для дальнейшего наращивания взаимоотношений и сегодня мы примем решение об углублении всестороннего стратегического партнерства", - сказал киргизский лидер.

Он отметил, что Киргизия заинтересована в сотрудничестве с КНР в сфере энергетики, реализации инфраструктурных проектов и сотрудничества в сельском хозяйстве.

"Киргизия является добрым другом и соседом Китая и будет следовать всем ранее достигнутым соглашениям и договоренностям", - сказал Жээнбеков.

В свою очередь председатель КНР заявил, что "в Киргизии за последние годы произошли изменения в лучшую сторону".

"Как стратегический партнер мы искренне рады Киргизии, наши отношения и дальше будут развиваться в духе добрососедства и дружбы", - заявил Си Цзиньпин.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, КИТАЙ, ПРЕЗИДЕНТ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]