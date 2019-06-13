Китай является главным экономическим партнером Киргизии, Бишкек намерен укреплять сотрудничество с КНР, в том числе, в рамках китайской инициативы "Один пояс - один путь", заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Мы рассматриваем Китай как главного внешнеэкономического партнера Киргизии, заинтересованы развивать взаимную торговлю, чему будет способствовать сопряжение стратегии "Один пояс - один путь" с Национальной стратегией устойчивого развития", - заявил Жээнбеков в четверг на встрече с китайским лидером, который находится в Бишкеке с государственным визитом.
По его словам, создание рабочей группы по сопряжению проектов, которую с киргизской стороны возглавит первый вице-премьер Кубатбек Боронов, "даст реальный импульс для углубления партнерства".
Жээнбеков также сообщил, что по итогам государственного визита в Киргизию председателя КНР будет принято решение "об углублении всестороннего стратегического партнерства".
"В прошлом году мы вывели уровень сотрудничества до уровня всестороннего стратегического партнерства, у нас есть перспективы для дальнейшего наращивания взаимоотношений и сегодня мы примем решение об углублении всестороннего стратегического партнерства", - сказал киргизский лидер.
Он отметил, что Киргизия заинтересована в сотрудничестве с КНР в сфере энергетики, реализации инфраструктурных проектов и сотрудничества в сельском хозяйстве.
"Киргизия является добрым другом и соседом Китая и будет следовать всем ранее достигнутым соглашениям и договоренностям", - сказал Жээнбеков.
В свою очередь председатель КНР заявил, что "в Киргизии за последние годы произошли изменения в лучшую сторону".
"Как стратегический партнер мы искренне рады Киргизии, наши отношения и дальше будут развиваться в духе добрососедства и дружбы", - заявил Си Цзиньпин.
ВС Армении попытались сбить средства военной авиации Азербайджана в Карабахе, попытка оказалась неудачной - Минобороны
Алиев провел переговоры с Ханом
Число судей в Азербайджане будет увеличено до 800 – замминистра юстиции
Власти Азербайджана планируют реформы для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности
Манат и доллар продолжают удерживать позиции на валютном аукционе
Азеригаз закупает пломбы и проволоки для опломбирования газовых счетчиков на $114 тыс.
Правоохранительные органы Азербайджана и РФ в ходе совместной операции на границе задержали свыше 30 человек, находившихся в розыске
Баку вошел в топ-5 лучших мест стран СНГ для летнего отдыха
Президент Азербайджана выделил 1 млн манатов на укрепление берега реки на юге страны
ИВ Шамкира направит более 1,4 млн манатов на капремонт автодорог и благоустройство
ИВ Гянджи направит около 1 млн манатов на обновление систем уличного освещения
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Клиенты ОАО АтаБанк смогут воспользоваться услугами, не приходя в банк
ВТБ (Азербайджан) расширяет банкоматную сеть
Халаф Халафов и Флориан Зенгстшмид стали почетными гостями CEO Lunch Baku
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви