Баку вошел в топ-5 лучших мест стран СНГ для летнего отдыха

Курорты Абшерона в Баку вошли в топ-5 самых лучших курортов стран СНГ для летнего отдыха.

По данным аналитического агентства ТурСтат, курорт Бурабай в Казахстане, озеро Иссык-Куль в Кыргызстане, озеро Нарочь в Беларуси, курорты Абшерона в Баку на побережье Каспийского моря и озеро Севан в Армении составляют пятерку популярных для летнего отдыха курортов стран СНГ.

Агентство отмечает, что безвизовый въезд, знание русского языка и гостеприимство местных жителей, недорогой отдых, вкусная местная еда и фрукты являются основными преимущества летнего отдыха в странах СНГ.

Дешевле всего отдыхать - на Иссык-Куле, дороже всего - на курортах Баку.

Рейтинг составлен по результатам анализа посещаемости курортов российским туристами и развитости инфраструктуры курортов.

Б.Рустамбеков