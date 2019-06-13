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Туризм 13.06.2019 09:35

Баку вошел в топ-5 лучших мест стран СНГ для летнего отдыха

Курорты Абшерона в Баку вошли в топ-5 самых лучших курортов стран СНГ для летнего отдыха.

По данным аналитического агентства ТурСтат, курорт Бурабай в Казахстане, озеро Иссык-Куль в Кыргызстане, озеро Нарочь в Беларуси, курорты Абшерона в Баку на побережье Каспийского моря и озеро Севан в Армении составляют пятерку популярных для летнего отдыха курортов стран СНГ.

Агентство отмечает, что безвизовый въезд, знание русского языка и гостеприимство местных жителей, недорогой отдых, вкусная местная еда и фрукты являются основными преимущества летнего отдыха в странах СНГ.

Дешевле всего отдыхать - на Иссык-Куле, дороже всего - на курортах Баку.

Рейтинг составлен по результатам анализа посещаемости курортов российским туристами и развитости инфраструктуры курортов.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БАКУ, РЕЙТИНГ, ТУРСТАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]