Полиция Алматы заявила о раскаянии задержанных накануне активистов

Задержанные в Алматы активисты, призывавшие горожан к участию в незаконных митингах, сожалеют о содеянном, говорится в сообщении пресс-службы департамента полиции казахстанского мегаполиса.

"Активные участники беспорядков в Алматы сожалеют о содеянном", - говорится в сообщении, распространенном в четверг.

В документе приводятся выдержки из объяснительных записок задержанных активистов. В частности, один из них пишет, что "призывал людей к митингам и беспорядкам, а теперь сильно сожалею об этом". "Так нельзя. Все вопросы нужно решать по закону", - приводятся в сообщении слова другого задержанного.

В полиции отметили, что около половины участников несанкционированных акций в Алматы оказались приезжими из других регионов Казахстана.

"Действиям каждого фигуранта, которые сопровождались нарушениями правопорядка и дорожной безопасности, дана правовая оценка. За нарушения законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, пикетов и демонстраций они привлечены к административной ответственности", - говорится в сообщении.

Вечером 12 июня, в день инаугурации избранного президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, в Алматы полиция пресекла незаконный митинг, инициатором которого является экс-банкир Мухтар Аблязов, скрывающийся за рубежом. Через соцсети он призывал казахстанцев к неповиновению властям. Аблязов, приговоренный заочно в Казахстане к 20 годам лишения свободы, создал за границей организацию "Демократический выбор Казахстана" (ДВК), ее деятельность в Казахстане признана судом экстремистской и официально запрещена.

В минувшую среду в двух районах Алматы, по информации очевидцев, сотрудники правоохранительных органов задержали около 250 человек.

Как сообщалось, 9 и 10 июня, в Алматы и Нур-Султане прошли несанкционированные митинги, участники которых призывали, в частности, бойкотировать выборы президента Казахстана. По данным МВД, 9 июня в Нур-Султане и Алматы были задержаны около 500 участников митингов, 10 июня - около 200 человек.

Согласно заявлению МВД Казахстана, акции протеста во время президентских выборов были организованны сторонниками организации "Демократический выбор Казахстана" по указанию ее руководителей из-за рубежа для дестабилизации ситуации в стране.