В Казахстане создадут антикоррупционное агентство, подчиненное президенту

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг подписал указ "О мерах по совершенствованию системы государственного управления", предусматривающий создание отдельного правоохранительного органа по борьбе с коррупцией, подчиненного главе государства.

"Преобразовать Национальное бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционную службу) Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции в Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционную службу) как государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный президенту Республики Казахстан", - говорится в тексте указа, размещенного на сайте главы государства.

Новое агентство, согласно документу, "является правоохранительным органом, осуществляющим выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных уголовных правонарушений".