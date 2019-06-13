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СНГ 13.06.2019 10:45

В Казахстане создадут антикоррупционное агентство, подчиненное президенту

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг подписал указ "О мерах по совершенствованию системы государственного управления", предусматривающий создание отдельного правоохранительного органа по борьбе с коррупцией, подчиненного главе государства.

"Преобразовать Национальное бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционную службу) Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции в Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционную службу) как государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный президенту Республики Казахстан", - говорится в тексте указа, размещенного на сайте главы государства.

Новое агентство, согласно документу, "является правоохранительным органом, осуществляющим выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных уголовных правонарушений".

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Тэги: КАЗАХСТАН, АНТИКОРРУПЦИЯ, ГОСОРГАН, СОЗДАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]