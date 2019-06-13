Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9206 RUR   0.0262 GBR   2.1574 TRY   0.2911

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.14 -2.13 Brent 59.97 -2.32

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 13.06.2019 10:07

Красный Крест направил жителям Донбасса 300 тонн гуманитарных грузов

Через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) "Новотроицкое" в четверг на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса проследовало 16 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью Международного комитета Красного Креста.

"Для жителей Донбасса доставлены строительные и сельскохозяйственные материалы, продовольственные наборы, медицинские препараты, а также корм для домашних животных. В общем оформлен гуманитарный груз весом 294,75 тонны", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, МККК, ДОНБАСС, ГУМПОМОЩЬ


Похожие новости


Красный Крест отправил в Донбасс более 200 тонн гуманитарной помощи "Красный Крест" направил в Донбасс более 300т гумпомощи "Красный Крест" доставил в Донбасс конвой с гуманитарной помощью Международный Красный Крест направил в Донбасс более 155 тонн стройматериалов МККК доставил в Донецк более 300 тонн продуктов и средств гигиены - Госпогранслужба Украины Красный Крест доставил в Донбасс почти 270 т гуманитарного груза

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]