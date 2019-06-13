Красный Крест направил жителям Донбасса 300 тонн гуманитарных грузов

Через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) "Новотроицкое" в четверг на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса проследовало 16 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью Международного комитета Красного Креста.

"Для жителей Донбасса доставлены строительные и сельскохозяйственные материалы, продовольственные наборы, медицинские препараты, а также корм для домашних животных. В общем оформлен гуманитарный груз весом 294,75 тонны", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.