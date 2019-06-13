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Бизнес и законодательство 13.06.2019 10:13

Большинство компаний из ЕС, работающих в Азербайджане, планируют увеличить инвестиции в страну - отчет

Две трети европейских компаний, работающих в Азербайджане, рассматривают возможность дополнительных инвестиций в проекты в стране, отмечается в отчете ЕС по бизнес-климату в Азербайджане за 2019 год.

Согласно отчету, в котором были учтены ответы 130 европейских компаний, действующих на территории Азербайджана, 64% респондентов отмечают, что в 2019 году экономические перспективы в стране будут стабильными.

«45% респондентов прогнозируют стабильную инвестиционную динамику, 47% - планируют сохранить свой штат сотрудников на текущем уровне», - подчеркивается в отчете, которым располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан».

В отчете также отмечены секторальные прогнозы компаний. Так 61% респондентов оценивают сферу своей деятельности удовлетворительно, 16% - сильно и 23% - слабо.

«Для сравнения, в прошлом году 33% респондентов оценивали свою сферу деятельности слабо и лишь 46% - удовлетворительно. Что касается оценки перспектив по секторам, то 30% респондентов ожидают улучшения ситуации, 62% - ее стабильность», - подчеркивается в документе.

В 2019 году 41% опрошенных компаний ожидают роста собственных доходов, 35% - сохранение их на стабильном уровне и лишь 16% - ожидают их сокращения.

В то же время 29% компаний намерены увеличить свои капитальные затраты в текущем году, 45% - оставить их на текущем уровне.

А.Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, БИЗНЕС, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]