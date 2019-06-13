Большинство компаний из ЕС, работающих в Азербайджане, планируют увеличить инвестиции в страну - отчет

Две трети европейских компаний, работающих в Азербайджане, рассматривают возможность дополнительных инвестиций в проекты в стране, отмечается в отчете ЕС по бизнес-климату в Азербайджане за 2019 год.
Согласно отчету, в котором были учтены ответы 130 европейских компаний, действующих на территории Азербайджана, 64% респондентов отмечают, что в 2019 году экономические перспективы в стране будут стабильными.
«45% респондентов прогнозируют стабильную инвестиционную динамику, 47% - планируют сохранить свой штат сотрудников на текущем уровне», - подчеркивается в отчете, которым располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан».
В отчете также отмечены секторальные прогнозы компаний. Так 61% респондентов оценивают сферу своей деятельности удовлетворительно, 16% - сильно и 23% - слабо.
«Для сравнения, в прошлом году 33% респондентов оценивали свою сферу деятельности слабо и лишь 46% - удовлетворительно. Что касается оценки перспектив по секторам, то 30% респондентов ожидают улучшения ситуации, 62% - ее стабильность», - подчеркивается в документе.
В 2019 году 41% опрошенных компаний ожидают роста собственных доходов, 35% - сохранение их на стабильном уровне и лишь 16% - ожидают их сокращения.
В то же время 29% компаний намерены увеличить свои капитальные затраты в текущем году, 45% - оставить их на текущем уровне.
А.Мамедов
Алиев провел переговоры с Ханом
Число судей в Азербайджане будет увеличено до 800 – замминистра юстиции
ЕС поддержит усилия Азербайджана по диверсификации экономики - Хан
Правоохранительные органы Азербайджана и РФ в ходе совместной операции на границе задержали свыше 30 человек, находившихся в розыске
Баку вошел в топ-5 лучших мест стран СНГ для летнего отдыха
Президент Азербайджана выделил 1 млн манатов на укрепление берега реки на юге страны
ИВ Шамкира направит более 1,4 млн манатов на капремонт автодорог и благоустройство
ИВ Гянджи направит около 1 млн манатов на обновление систем уличного освещения
Глава МВД Британии подписал решение о выдаче Ассанжа в США
Прагматический подход в отношениях Грузии с Россией не имеет альтернативы, заявляют в Тбилиси
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Клиенты ОАО АтаБанк смогут воспользоваться услугами, не приходя в банк
ВТБ (Азербайджан) расширяет банкоматную сеть
Халаф Халафов и Флориан Зенгстшмид стали почетными гостями CEO Lunch Baku
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви