В Казахстане за участие в несанкционированных митингах к адмответственности привлечены 957 человек, арестованы 670 - Генпрокуратура

В Казахстане за участие в несанкционированных митингах в день президентских выборов и последующие дни к административной ответственности привлечены 957 человек, арестованы 670 человек.

"За участие в незаконных акциях и неисполнение требований полиции судом административно наказаны 957 лиц, арестованы 670, оштрафованы 115, предупреждены 172", - заявил начальник службы по защите общественных интересов генеральной прокуратуры Казахстана Сапарбек Нурпеисов.

"Генеральная прокуратура неоднократно разъясняла недопустимость организации незаконных митингов. Но, поддавшись на провокации, отдельные лица в столице и других городах вышли на протесты", - отметил он.

"В рамках надзорных полномочий прокурорами, с учетом осознания содеянного, семейного положения и других обстоятельств в отношении 311 лиц в суды внесены апелляционные ходатайства по снижению им (участникам митингов -ИФ-К) срока ареста. Суд поддержал, они освобождены. Сегодня еще выйдут еще 63 лица. Останутся отбывать арест в спецприемниках 180 человек. Их сроки от 6 до 15 суток", - сообщил Нурпеисов.

Как сообщалось, в день выборов президента Казахстана, 9 июня, а затем и 10 июня в Алматы и Нур-Султане прошли несанкционированные митинги, участники которых призывали, в частности, бойкотировать выборы президента Казахстана. По данным МВД, 9 июня в Нур-Султане и Алматы были задержаны около 500 участников митингов, 10 июня - около 200 человек.

Вечером 12 июня, в день инаугурации избранного президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, в Алматы полиция пресекла незаконный митинг, инициатором которого является экс-банкир Мухтар Аблязов, скрывающийся за рубежом. Через соцсети он призывал казахстанцев к неповиновению властям. Аблязов, приговоренный заочно в Казахстане к 20 годам лишения свободы, создал за границей организацию "Демократический выбор Казахстана" (ДВК), ее деятельность в Казахстане признана судом экстремистской и официально запрещена.

В минувшую среду в двух районах Алматы, по информации очевидцев, сотрудники правоохранительных органов задержали около 250 человек.

Согласно заявлению МВД Казахстана, акции протеста во время президентских выборов были организованны сторонниками организации "Демократический выбор Казахстана" по указанию ее руководителей из-за рубежа для дестабилизации ситуации в стране.