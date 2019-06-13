ЕС поддержит усилия Азербайджана по диверсификации экономики - Хан

Комиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан заявил о готовности поддержать Азербайджан в диверсификации экономики.

«Мы хотим еще больше поддержать усилия Азербайджана по диверсификации экономики. Считаю, что Азербайджан в этой сфере принял правильный курс. Мы будем поддерживать усилия и развитие в тех направлениях, в которых это возможно», - сказал Хан журналистам в Баку в четверг.

Он выразил надежду на скорое подписание между ЕС и Азербайджаном нового соглашения о стратегическом партнерстве. «Это соглашение одно из приоритетов ЕС. Оно будет очередным и наглядным доказательством интенсификации сотрудничества Азербайджан-ЕС. Азербайджан является один из основных партнеров ЕС», - добавил он.

Ф.Исазаде