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Внешняя политика 13.06.2019 10:48

ЕС поддержит усилия Азербайджана по диверсификации экономики - Хан

Комиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан заявил о готовности поддержать Азербайджан в диверсификации экономики.

«Мы хотим еще больше поддержать усилия Азербайджана по диверсификации экономики. Считаю, что Азербайджан в этой сфере принял правильный курс. Мы будем поддерживать усилия и развитие в тех направлениях, в которых это возможно», - сказал Хан журналистам в Баку в четверг.

Он выразил надежду на скорое подписание между ЕС и Азербайджаном нового соглашения о стратегическом партнерстве. «Это соглашение одно из приоритетов ЕС. Оно будет очередным и наглядным доказательством интенсификации сотрудничества Азербайджан-ЕС. Азербайджан является один из основных партнеров ЕС», - добавил он.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, СОТРУДНИЧЕСТВО, ПРИОРИТЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]