На два танкера в Оманском заливе совершено нападение, цены на нефть взлетели на 4%

Два нефтяных танкера подверглись нападению в Оманском заливе, сообщает в четверг PressTV.
По данным иранского телеканала, в Оманском заливе утром в четверг прогремели два взрыва. СМИ также сообщают, что с нескольких судов поступали сигналы бедствия.
Структура ВМС Великобритании, отвечающая за безопасность движения судов, призвала к "крайней" осторожности тех, кто находится в Оманском заливе, передает агентство Associated Press.
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в порту Эль-Фуджайра в ОАЭ сообщает, что в Оманском заливе горит танкер Front Altair. Сигнал о бедствии с танкера, отмечает агентство, поступил в Эль-Фуджайру, местоположение самого танкера агентство не указывает.
Также Bloomberg сообщает, что в результате атаки пострадал нефтяной танкер, направлявшийся из Саудовской Аравии в Сингапур. Агентство не уточняет, то же это судно, которое направило сигнал бедствия в порт Эль-Фуджайра.
По данным ВМС США, в результате инцидента в Оманском заливе пострадали два корабля.
На фоне инцидента в Оманском заливе наблюдается рост цен на нефть. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе по данным биржи ICE Futures выросли более чем на 4% - до $62,48 за баррель.
В мае МИД ОАЭ сообщал о "вредительских актах" против четырех танкеров вблизи территориальных вод ОАЭ. Впоследствии стало известно, что одно из четырех пострадавших от нападения судов в Оманском заливе принадлежит ОАЭ, еще одно - Норвегии. Два других танкера принадлежат Саудовской Аравии.
В регионе высказывались мнения, что за этими происшествиями стоит Иран, однако в Тегеране отвергли эти обвинения.
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