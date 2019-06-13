Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9206 RUR   0.0262 GBR   2.1574 TRY   0.2911

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.14 -2.13 Brent 59.97 -2.32

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 13.06.2019 10:57

Трамп: Польша купит у США партию СПГ на $8 млрд

Польша согласилась купить у США партию СПГ стоимостью в $8 млрд, заявил американский президент Дональд Трамп в среду.

"Сегодня наши страны подписали соглашение о поставке дополнительно 2 млрд кубометров СПГ на сумму в $8 млрд", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой.

Польский президент, говоря о подобных проектах, пояснил, что это "позволяет диверсифицировать источники поставок, благоприятно влияет на энергетическую безопасность. И это - хороший бизнес".

В свою очередь Трамп выступил в поддержку проекта газопровода, соединяющего Польшу и Данию, отметив, что он способен помочь диверсифицировать поставки газа в Европу.

"Страны становятся уязвимыми, если опираются на единственного поставщика энергоресурсов. На них могут оказывать давление. Поэтому мы поддерживаем строительство трубопровода Baltic Pipe, который поможет европейским странам диверсифицировать источники поставок энергоресурсов", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

Речь идет о проекте газопровода Baltic Pipe, который позволит получать газ из Норвегии.

Дональд Трамп раскритиковал планы Германии по строительству "Северного потока 2".

"Германия делает большую ошибку, так полагаясь на газопровод", - сказал Трамп.

Строительство газопровода "Северный поток 2" в настоящее время активно продолжается, на территории Германии строится станция приемки газа. Отсутствует только одно разрешение на стройку по дну Балтийского моря - от властей Дании, хотя компания-оператор подала две заявки на два разных маршрута прокладки трубы.

Германия настаивает на том, чтобы после ввода нового газопровода в эксплуатацию транзит российского газа через Украину был сохранен.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПОЛЬША, СПГ


Похожие новости


Трамп может посетить Польшу осенью, если будет достигнута договоренность об американской базе - СМИ НАТО выделит более $250 млн на поддержку сил США в Польше - Столтенберг США организуют в Польше саммит по Ближнему Востоку в феврале - Помпео Шеф Пентагона пообещал Польше поддержку в противосиянии России Планы Польши разместить у себя дивизию Вооружённых сил США вынуждают РФ принимать ответные меры - Шойгу Трамп задумался о размещении в Польше постоянной американской военной базы

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]