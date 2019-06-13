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Транспорт и связь 13.06.2019 10:59

ЕС и Азербайджан вложат 2,6 млрд евро в 6 проектов в сфере транспорта

Комиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан рассчитывает на подписание в 2019 году между ЕС и Азербайджаном соглашения об "открытом небе".

«Сотрудничество между Азербайджаном и ЕС в последние годы стало заметно интенсивным. Надеюсь, что в этом году мы подпишем соглашение по авиации», - сказал Хан в четверг в Баку на бизнес-форуме Азербайджан-ЕС.

По его словам, за последние 10 лет ЕС предоставил Азербайджану финансовые средства на сумму 207 млн евро, которые позволили улучшить благосостояние 11 тыс. человек.

Он отметил, что эти средства были направлены на развитие малого и среднего бизнеса в Азербайджане. «Мы и в будущем будем поддерживать развитие малого и среднего бизнеса», - добавил он.

Хан добавил, что Азербайджан и ЕС определили приоритеты в сфере транспорта. «2,6 млрд евро будут направлены на 6 проектов в сфере транспорта. Эти проекты позволят Азербайджану расширить транспортные возможности», - подчеркнул еврокомиссар.

Суть соглашения об открытом небе заключается в упрощении авиасообщения между Азербайджаном и странами ЕС, как пассажирских перевозок, так и грузоперевозок.

Азербайджан в 2016 году подписал подобное соглашение с США.

Ф.Исазаде

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Тэги: ЕС, АВИАЦИЯ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]