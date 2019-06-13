Азербайджан инвестировал $15 млрд в страны ЕС– глава Минэкономики

Инвестиции европейских компаний в Азербайджан составили $33 млрд, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.
"До сих пор инвестиции компаний из стран ЕС в Азербайджан составили $33 млрд. В свою очередь, Азербайджан инвестировал $15 млрд в страны ЕС. В настоящее время в Азербайджане действуют свыше 1,6 тыс. европейских компаний», - сказал Мустафаев в четверг в Баку на бизнес-форуме Азербайджан-ЕС.
Министр также отметил, что Азербайджан, по-прежнему, остается основным торговым партнером ЕС на Южном Кавказе. «Азербайджан является основным торговым партнёром ЕС на Южном Кавказе, 78% товарооборота ЕС с регионом приходится на долю Азербайджана. В тоже время 42% товарооборота Азербайджана приходится на долю стран ЕС», - подчеркнул Мустафаев.
По его словам, Баку и Брюссель имеют много перспективных направлений для сотрудничества, одной из которых является транспорт и логистика.
«Транспортные коридоры, проходящие через территорию Азербайджана, весьма выгодны для транзитных грузоперевозок. Реализация потенциала нашей страны в данном направлении позволило нам значительно увеличить транзит грузов через Азербайджан. Так, в прошлом году объем транзитных грузоперевозок через территорию Азербайджана составил 9,3 млн тонн, а объем ненефтяных транзитных грузоперевозок вырос на 49%", - добавил Мустафаев.
А.Мамедов
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