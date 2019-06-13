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Бизнес и законодательство 13.06.2019 10:59

Азербайджан инвестировал $15 млрд в страны ЕС– глава Минэкономики

Инвестиции европейских компаний в Азербайджан составили $33 млрд, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

"До сих пор инвестиции компаний из стран ЕС в Азербайджан составили $33 млрд. В свою очередь, Азербайджан инвестировал $15 млрд в страны ЕС. В настоящее время в Азербайджане действуют свыше 1,6 тыс. европейских компаний», - сказал Мустафаев в четверг в Баку на бизнес-форуме Азербайджан-ЕС.

Министр также отметил, что Азербайджан, по-прежнему, остается основным торговым партнером ЕС на Южном Кавказе. «Азербайджан является основным торговым партнёром ЕС на Южном Кавказе, 78% товарооборота ЕС с регионом приходится на долю Азербайджана. В тоже время 42% товарооборота Азербайджана приходится на долю стран ЕС», - подчеркнул Мустафаев.

По его словам, Баку и Брюссель имеют много перспективных направлений для сотрудничества, одной из которых является транспорт и логистика.

«Транспортные коридоры, проходящие через территорию Азербайджана, весьма выгодны для транзитных грузоперевозок. Реализация потенциала нашей страны в данном направлении позволило нам значительно увеличить транзит грузов через Азербайджан. Так, в прошлом году объем транзитных грузоперевозок через территорию Азербайджана составил 9,3 млн тонн, а объем ненефтяных транзитных грузоперевозок вырос на 49%", - добавил Мустафаев.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЕС, ИНВЕСТИЦИИ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]