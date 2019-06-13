Российская ИрАэро с 6 июля открывает прямой рейс из Ростова в Баку

Российская авиакомпания «ИрАэро» с 6 июля начнет выполнение прямых рейсов из Ростова в Баку, отмечается в сообщении компании.
Полеты будут выполняться на самолетах "Сухой Суперджет 100" еженедельно, по субботам. Стоимость билетов в одну сторону составит от 12 тыс. рублей.
Время в пути составит 2 часа. Из Ростова-на-Дону самолет будет вылетать в 15:00 по местному времени, прибывать в Баку в 18:20. Вылет из Баку будет осуществляться в 12:50, прилет в Ростов-на-Дону - в 13:50 по местному времени.
«Бакинское направление для нас является уже традиционным. Мы видим по спросу, что оно очень востребовано, и не только у россиян. Сейчас мы выполняем рейсы в столицу Азербайджана из Челябинска и Оренбурга, с 18 июня также открываем рейс Баку – Екатеринбург», - отметил генеральный директор «ИрАэро» Юрий Лапин, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Ранее полеты по направлению Ростов-на-Дону - Баку выполняла российская авиакомпания компания «Победа». Рейс открылся 30 октября 2016 года, но с 30 мая 2017 года рейсы прекратились.
Н.Аббасова
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