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Транспорт и связь 13.06.2019 11:12

Российская ИрАэро с 6 июля открывает прямой рейс из Ростова в Баку

Российская авиакомпания «ИрАэро» с 6 июля начнет выполнение прямых рейсов из Ростова в Баку, отмечается в сообщении компании.

Полеты будут выполняться на самолетах "Сухой Суперджет 100" еженедельно, по субботам. Стоимость билетов в одну сторону составит от 12 тыс. рублей.

Время в пути составит 2 часа. Из Ростова-на-Дону самолет будет вылетать в 15:00 по местному времени, прибывать в Баку в 18:20. Вылет из Баку будет осуществляться в 12:50, прилет в Ростов-на-Дону - в 13:50 по местному времени.

«Бакинское направление для нас является уже традиционным. Мы видим по спросу, что оно очень востребовано, и не только у россиян. Сейчас мы выполняем рейсы в столицу Азербайджана из Челябинска и Оренбурга, с 18 июня также открываем рейс Баку – Екатеринбург», - отметил генеральный директор «ИрАэро» Юрий Лапин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Ранее полеты по направлению Ростов-на-Дону - Баку выполняла российская авиакомпания компания «Победа». Рейс открылся 30 октября 2016 года, но с 30 мая 2017 года рейсы прекратились.

Н.Аббасова

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Тэги: РОССИЯ, РЕЙС, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]