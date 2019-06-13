Лидеры Киргизии и Китая подписали декларацию о стратегическом партнерстве

Президент Киргизии и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в Бишкеке подписали Декларацию об углублении отношений всестороннего стратегического партнерства.
"По итогам прошедших переговоров подписан солидный пакет документов, главным итоговым документом стала совместная Декларация об углублении отношений всестороннего стратегического партнерства", - заявил Жээнбеков журналистам в четверг по итогам переговоров.
По его словам, всего по итогам переговоров было подписано 19 документов. "Это документы, касающиеся сотрудничества в области безопасности чрезвычайных ситуаций, заключены инвестиционные соглашения и соглашения об установлении побратимских связей между городами Киргизии и КНР", - сказал президент Киргизии.
"Прошедшие переговоры с председателем КНР были насыщенными и плодотворными", - отметил Жээнбеков.
"В целом, мы можем утверждать, что наши отношения вышли на весьма качественно новый высокий уровень сотрудничества", - подчеркнул президент Киргизии.
Жээнбеков добавил, что на переговорах с Си Цзиньпином "особое внимание уделено экономическому сотрудничеству, реализации крупных совместных проектов, созданию фондов прямых инвестиций, строительству железной дороги Китай-Киргизия-Узбекистан, восстановлению дорог в Бишкеке и Оше (юг Киргизии) и созданию в Киргизии многопрофильного промышленного парка".
"Нами уделено особое внимание проектам, имеющим особую социальную значимость, (...), мы благодарны Китаю и личному участию Си Цзиньпина в оказании помощи Киргизии в виде грантов и предоставлении технической помощи, что является весьма ощутимым для Киргизии", - заявил киргизский лидер.
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