Дефицит бюджета США в мае вырос чуть сильнее прогнозов, до $207,8 млрд

Дефицит госбюджета США в мае 2019 года составил $207,8 млрд по сравнению с $148,8 млрд за тот же месяц предыдущего года, сообщило министерство финансов страны.
Эксперты в среднем ожидали немного более умеренного роста показателя - до $202,5 млрд.
Доходы бюджета увеличились на 6,9% - до $232,1 млрд. В том числе поступления от налогов на доходы физлиц повысились на 12,1%, таможенные сборы взлетели на 66,2%, тогда как поступления налогов на прибыль компаний рухнули на 86%.
При этом расходы подскочили на 20,9% и достигли $439,8 млрд.
За восемь месяцев 2019 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось на 37,7% и составило $530,87 млрд по сравнению с $385,444 млрд за сопоставимый период годом ранее.
Объем поступлений в бюджет с начала текущего фингода вырос на 2,3% - примерно до $2,27 трлн. Затраты бюджета поднялись на 9,3% и достигли $3,01 трлн.
Поступления от налогов на доходы физлиц выросли на 1,5%, до $1,16 трлн. Таможенные сборы подскочили на 80,8%, до $44,9 млрд, благодаря повышению импортных пошлин. Между тем сборы корпоративных налогов упали на 8,6%, составив $113,1 млрд, из-за снижения ставки корпоративного налога.
Расходы на оборону с начала фингода повысились на 12,4%, до $461,5 млрд, затраты на здравоохранение увеличились на 5,3%, до $383,6 млрд. Повышение расходов на соцобеспечение составило 5,7%, до $687,1 млрд.
Бюджетное управление Конгресса (CBO) прогнозирует в этом фингоду повышение дефицита бюджета страны до $897 млрд, или 4,2% ВВП.
Дефицит госбюджета США по итогам прошлого финансового года, который завершился 30 сентября, увеличился на 17%, достигнув почти $779 млрд. Таким образом, он поднялся до 3,9% ВВП (максимум с 2012 фингода) против 3,5% ВВП в предшествующий год.
Последний раз профицит бюджета фиксировался в США в 2001 году. В 2009 году был отмечен максимальный дефицит в истории страны - $1,41 трлн (9,8% ВВП).
Алиев провел переговоры с Ханом
Число судей в Азербайджане будет увеличено до 800 – замминистра юстиции
ЕС поддержит усилия Азербайджана по диверсификации экономики - Хан
Правоохранительные органы Азербайджана и РФ в ходе совместной операции на границе задержали свыше 30 человек, находившихся в розыске
Баку вошел в топ-5 лучших мест стран СНГ для летнего отдыха
Президент Азербайджана выделил 1 млн манатов на укрепление берега реки на юге страны
ИВ Шамкира направит более 1,4 млн манатов на капремонт автодорог и благоустройство
ИВ Гянджи направит около 1 млн манатов на обновление систем уличного освещения
Глава МВД Британии подписал решение о выдаче Ассанжа в США
Прагматический подход в отношениях Грузии с Россией не имеет альтернативы, заявляют в Тбилиси
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Клиенты ОАО АтаБанк смогут воспользоваться услугами, не приходя в банк
ВТБ (Азербайджан) расширяет банкоматную сеть
Халаф Халафов и Флориан Зенгстшмид стали почетными гостями CEO Lunch Baku
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви