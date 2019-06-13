Дефицит бюджета США в мае вырос чуть сильнее прогнозов, до $207,8 млрд

Дефицит госбюджета США в мае 2019 года составил $207,8 млрд по сравнению с $148,8 млрд за тот же месяц предыдущего года, сообщило министерство финансов страны.

Эксперты в среднем ожидали немного более умеренного роста показателя - до $202,5 млрд.

Доходы бюджета увеличились на 6,9% - до $232,1 млрд. В том числе поступления от налогов на доходы физлиц повысились на 12,1%, таможенные сборы взлетели на 66,2%, тогда как поступления налогов на прибыль компаний рухнули на 86%.

При этом расходы подскочили на 20,9% и достигли $439,8 млрд.

За восемь месяцев 2019 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось на 37,7% и составило $530,87 млрд по сравнению с $385,444 млрд за сопоставимый период годом ранее.

Объем поступлений в бюджет с начала текущего фингода вырос на 2,3% - примерно до $2,27 трлн. Затраты бюджета поднялись на 9,3% и достигли $3,01 трлн.

Поступления от налогов на доходы физлиц выросли на 1,5%, до $1,16 трлн. Таможенные сборы подскочили на 80,8%, до $44,9 млрд, благодаря повышению импортных пошлин. Между тем сборы корпоративных налогов упали на 8,6%, составив $113,1 млрд, из-за снижения ставки корпоративного налога.

Расходы на оборону с начала фингода повысились на 12,4%, до $461,5 млрд, затраты на здравоохранение увеличились на 5,3%, до $383,6 млрд. Повышение расходов на соцобеспечение составило 5,7%, до $687,1 млрд.

Бюджетное управление Конгресса (CBO) прогнозирует в этом фингоду повышение дефицита бюджета страны до $897 млрд, или 4,2% ВВП.

Дефицит госбюджета США по итогам прошлого финансового года, который завершился 30 сентября, увеличился на 17%, достигнув почти $779 млрд. Таким образом, он поднялся до 3,9% ВВП (максимум с 2012 фингода) против 3,5% ВВП в предшествующий год.

Последний раз профицит бюджета фиксировался в США в 2001 году. В 2009 году был отмечен максимальный дефицит в истории страны - $1,41 трлн (9,8% ВВП).