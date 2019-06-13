9 журналистов задержаны на митингах в Казахстане за два дня - МВД

Во время несанкционированных митингов в Нур-Султане и Алматы зафиксированы случаи задержания журналистов, сообщил председатель комитета административной полиции МВД Казахстана Максат Байболов.
"Касательно задержания журналистов, нам сегодня известно о 9 случаях, 9 и 10 июня по городу Нур-Султан и Алматы. При пресечении фактов противоправных действий были задержаны в том числе журналисты", - сказал Байболов на брифинге в четверг.
Он пояснил, что при задержании журналисты не имели "каких-либо отличительных знаков о том, что они являются (представителями) СМИ". "Они снимали с сотовых телефонов, не было камер, микрофонов. По каждому факту и установлению, что они принадлежат к СМИ, принимались меры по освобождению. Ни один из журналистов к административной ответственности привлечен не был", - отметил Байболов.
В крупных городах Казахстана - Нур-Султане и Алматы с 9 июня, когда в стране проходили президентские выборы, прокатилась волна несанкционированных митингов, участники которых, в частности, сперва призывали бойкотировать выборы, потом выступали против их результатов. По утверждению МВД, митинги были организованны сторонниками экстремистской организации ДВК по указанию ее руководителей из-за рубежа для дестабилизации ситуации в стране.
По информации Генпрокуратуры, всего за участие в несанкционированных митингах к административной ответственности привлечены 957 человек, арестованы 670.
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