AHK подготовит в 2020г отчет о динамике развития бизнес-климата в Азербайджане за последние 5 лет

Азербайджано-Германская внешнеторговая палата (AHK) планирует в 2020 году подготовить пятилетний отчёт, посвященный развитию бизнес-климата в Азербайджане, заявил исполнительный директор AHK Azerbaijan Тобиас Бауманн.

«Мы уже несколько лет готовим отчет по бизнес-климату в Азербайджане. В следующем году мы думаем о том, чтобы выпустить пятилетний отчет по развитию бизнес-климата в Азербайджане. Этот отчет позволит нам узнать динамику развития страны и различных секторов экономики, будет полезен для европейских компаний с точки зрения их дальнейших перспектив работы в Азербайджане», - сказал Бауманн в четверг в Баку на бизнес-форуме Азербайджан-ЕС.

Он отметил, что в этом году в отчете палаты были учтены ответы 130 европейских компаний, действующих в Азербайджане.

«Кроме того были проведены личные интервью с представителями 20 европейских компаний, представляющих 10 ведущих сфер экономики Азербайджана. В целом, респонденты представляли 17 стран ЕС», - добавил он.

Как сообщалось ранее, согласно отчету палаты 2/3 европейских компаний, работающих в Азербайджане, рассматривают возможность дополнительных инвестиций в проекты в стране.

А.Мамедов