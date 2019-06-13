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ТЭК 13.06.2019 11:29

Цены на нефть подскочили на новости об атаке на два танкера в Оманском заливе

Нефть подскочила в цене на сообщении о повреждении двух нефтетанкеров в Оманском заливе из-за возможной атаки на суда.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:07 подорожали на $1,8 (3%) - до $61,77 за баррель. Ранее в ходе торгов цена взлетала до $62,64 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $1,33 (2,6%) - до $52,47 за баррель.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителей пятого флота ВМС США, танкер, перевозивший метанол из Саудовской Аравии в Сингапур, "получил повреждения, предположительно в результате атаки".

"Корпус судна получил пробоину выше ватерлинии по правому борту", - говорится в заявлении.

Эти новости, а также сообщения о нападении на нефтетанкеры в Персидском заливе в прошлом месяце, повышают опасения перебоев поставок топлива на мировой рынок и приводят к росту котировок.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]