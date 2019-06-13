Цены на нефть подскочили на новости об атаке на два танкера в Оманском заливе

Нефть подскочила в цене на сообщении о повреждении двух нефтетанкеров в Оманском заливе из-за возможной атаки на суда.
Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:07 подорожали на $1,8 (3%) - до $61,77 за баррель. Ранее в ходе торгов цена взлетала до $62,64 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $1,33 (2,6%) - до $52,47 за баррель.
Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителей пятого флота ВМС США, танкер, перевозивший метанол из Саудовской Аравии в Сингапур, "получил повреждения, предположительно в результате атаки".
"Корпус судна получил пробоину выше ватерлинии по правому борту", - говорится в заявлении.
Эти новости, а также сообщения о нападении на нефтетанкеры в Персидском заливе в прошлом месяце, повышают опасения перебоев поставок топлива на мировой рынок и приводят к росту котировок.
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