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Дальнее зарубежье 13.06.2019 12:31

Председатель КНР назвал китайско-киргизское сотрудничество образцом межгосударственных отношений

Китай и Киргизия намерены укреплять политическое доверие между двумя странами, заявил в четверг в Бишкеке председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым.

"Мы с президентом Жээнбековым провели содержательные переговоры, подробно обменялись мнениями по развитию китайско-киргизских отношений всестороннего стратегического партнерства, укреплению сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс - Один путь" и другим вопросам представляющим взаимный интерес. Обе стороны намерены прилагать усилия по укреплению политического взаимного доверия", - сказал китайский руководитель.

"Наши двусторонние отношения выдержали испытание переменчивой международной обстановкой и служат эталоном межгосударственных отношений", - подчеркнул председатель КНР.

"Мы договорились расширять торгово-экономическое сотрудничество. Китайская сторона готова импортировать больше высококачественной сельхозпродукции из Киргизии и приветствует дальнейшее активное участие киргизских компаний в китайской международной выставке EXPO", - отметил Си Цзиньпин.

Председатель КНР сообщил, что стороны также договорились активизировать гуманитарные межрегиональные контакты, укреплять сотрудничество в сфере культуры, образования и туризма.

"Мы едины в том, что терроризм - это общий враг человечества. Терроризм представляет вызов для Китая и Киргизии. Китайская сторона неизменно выступает против терроризма во всех его проявлениях, готова укреплять сотрудничество с киргизской стороной в борьбе против терроризма, обеспечении безопасности в интересах в двух стран и региона", - добавил председатель КНР.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]