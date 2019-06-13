Председатель КНР назвал китайско-киргизское сотрудничество образцом межгосударственных отношений

Китай и Киргизия намерены укреплять политическое доверие между двумя странами, заявил в четверг в Бишкеке председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым.
"Мы с президентом Жээнбековым провели содержательные переговоры, подробно обменялись мнениями по развитию китайско-киргизских отношений всестороннего стратегического партнерства, укреплению сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс - Один путь" и другим вопросам представляющим взаимный интерес. Обе стороны намерены прилагать усилия по укреплению политического взаимного доверия", - сказал китайский руководитель.
"Наши двусторонние отношения выдержали испытание переменчивой международной обстановкой и служат эталоном межгосударственных отношений", - подчеркнул председатель КНР.
"Мы договорились расширять торгово-экономическое сотрудничество. Китайская сторона готова импортировать больше высококачественной сельхозпродукции из Киргизии и приветствует дальнейшее активное участие киргизских компаний в китайской международной выставке EXPO", - отметил Си Цзиньпин.
Председатель КНР сообщил, что стороны также договорились активизировать гуманитарные межрегиональные контакты, укреплять сотрудничество в сфере культуры, образования и туризма.
"Мы едины в том, что терроризм - это общий враг человечества. Терроризм представляет вызов для Китая и Киргизии. Китайская сторона неизменно выступает против терроризма во всех его проявлениях, готова укреплять сотрудничество с киргизской стороной в борьбе против терроризма, обеспечении безопасности в интересах в двух стран и региона", - добавил председатель КНР.
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