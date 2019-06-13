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СНГ 13.06.2019 12:17

МВД Узбекистана подготовило первый в стране законопроект о митингах

МВД Узбекистана представило для общественного обсуждения первый в стране законопроект "О митингах, собраниях и демонстрациях граждан".

Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых документов.

"Целью настоящего закона является регулирование отношений в сфере осуществления социальных активностей граждан Республики Узбекистан в форме митингов, собраний и/или демонстраций", - говорится в проекте.

В законопроекте прописаны все положения и порядок проведения митингов, собраний и демонстраций. Ранее подобных законодательных норм в Узбекистане не было.

В частности, согласно проекту, предлагается ввести четкие правила по организации и проведению массовых мероприятий для активного проявления гражданской позиции.

При этом организаторами митингов, собраний и демонстраций не могут выступать недееспособные и психически больные лица, иностранцы или люди без гражданства, а также руководители или члены негосударственных некоммерческих организаций, ликвидированных или незарегистрированных на территории республики, либо деятельность которых приостановлена или запрещена в установленном законом порядке.

Для проведения публичного собрания, согласно законопроекту, необходимо подать соответствующее заявление в местные органы власти не позднее, чем за 30 дней до планируемой акции. При этом митинги, собрания и демонстрации проводятся исключительно в рабочие дни и не ранее чем в 10:00 по местному времени. Кроме того, в проекте закона прописываются четкие ограничения по локации таких мероприятий.

Акцию не согласуют, если ее проведение запланировано вблизи зданий госорганов, судов, мест содержания заключенных, вблизи с комплексами дипломатических миссий или рядом с объектами транспортной инфраструктуры.

Проектом закона также предусмотрены права и обязанности сотрудников органов внутренних дел и подразделений Национальной гвардии при организации и проведении митингов, собраний или демонстраций, основания и порядок их запрещения, приостановления или прекращения, а также вопросы обеспечения условий для их проведения, отмечается в сообщении.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, МИТИНГИ, ЗАКОНОПРОЕКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]