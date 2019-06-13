Высокопоставленный сотрудник Генпрокуратуры Таджикистана уволен после бунта в колонии, в котором погибли десятки людей

Прокурор надзора исполнения законов в исправительных учреждениях города Душанбе и районов республиканского подчинения Генпрокуратуры Таджикистана Мирзо Аминзода освобожден с занимаемой должности после бунта в колонии города Вахдат, сообщает в четверг таджикское интернет-издание "Азия-Плюс" со ссылкой на источник в правительстве страны.
Кроме того после бунта в колонии занимаемых должностей лишились несколько сотрудников исправительного учреждения, говорится в сообщении издания.
В настоящее время в колонии в Вахдате под Душанбе работает специальная следственная группа Генпрокуратуры Таджикистана, в которую также вошли следователи МВД и ГКНБ Таджикистана. По словам источника "Азии-Плюс", дело о бунте в колонии засекречено.
Как сообщалось, беспорядки в исправительном учреждении 3/2 ГУИН Минюста Таджикистана в Вахдате начались в ночь на 19 мая. В колонии произошли столкновения между заключенными и надзирателями.
Пресс-центр Минюста Таджикистана сообщил тогда, что 30 особо опасных осуждённых, в том числе члены "Исламского государства" (ИГИЛ - запрещенная в РФ террористическая организация), вооружившись ножами и режущими предметами, взяли в заложники, а затем убили трех сотрудников учреждения, намереваясь совершить побег из тюрьмы.
По данным пресс-службы ГУИН, 24 заключенных были убиты в результате операции по подавлению бунта, еще пять заключенных стали жертвами зачинщиков. В МВД Таджикистана сообщили, что среди убитых при подавлении бунта в колонии были 17 членов ИГИЛ.
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