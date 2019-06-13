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Бизнес и законодательство 13.06.2019 11:54

Минналогов ужесточит в 2019г меры в отношении недобросовестных налогоплательщиков - Джаббаров

Министерство налогов в 2019 году планирует ужесточить подход к недобросовестным налогоплательщикам, заявил глава ведомства Микаил Джаббаров.

«Отрадно, что 92% налоговых поступлений в госбюджет Азербайджана пришлись на добровольные выплаты, а не на штрафы, санкции и пени", - сказал Джаббаров в четверг в Баку на бизнес-форуме Азербайджан-ЕС.

При этом он отметил, что Минналогов планирует в текущем году несколько ужесточить подход к недобросовестным налогоплательщикам.

«Мы не приветствуем тех налогоплательщиков, которые хотят увеличить свои доходы путем уклонения от уплаты налогов и намерены с ними жёстко бороться. Мы и так снизили налоговую нагрузку, провели реформы. Одним из результатов налоговой реформы является тот факт, что у нас значительно увеличилось число трудовых договоров, особенно в ненефтяной сфере. Из 96 тыс. трудовых договоров, заключённых с начала года, 66 тыс. пришлись на частный ненефтяной сектор", - отметил Джаббаров.

При этом министр не стал конкретизировать какие меры будут приняты в отношении недобросовестных налогоплательщиков.

А.Мамедов

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Тэги: НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ, ПОДХОД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]