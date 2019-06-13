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Премьер Японии встретился с верховным лидером Ирана

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе визита в Иран встретился с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, сообщает в четверг Twitter-аккаунт аятоллы.

Подробности переговоров не сообщаются.

Поездка Абэ направлена на деэскалацию напряженности на Ближнем Востоке, а не на посредничество между Тегераном и Вашингтоном, заявил главный секретарь японского кабинета министров Ешихиде Суга.

Накануне Абэ встретился с президентом Ирана Хасном Рухани. После переговоров Абэ призвал проявлять терпение и сделать все, чтобы предотвратить возможность конфликта. Также Абэ призвал Иран играть конструктивную роль в предотвращении конфликта.

Японские премьеры не посещали Иран после того, как в стране произошла Исламская революция. Последним главой японского правительства, побывавшим в Иране перед визитом Абэ, был Такэо Фукуда, его визит в Тегеран состоялся в 1978 году.

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Тэги: ИРАН, ЯПОНИЯ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]