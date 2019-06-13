По танкеру в Оманском заливе была выпущена торпеда - СМИ

По одному из танкеров в Оманском заливе была выпущена торпеда, второй танкер пострадал от взрыва магнитной мины, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на источники.
Торпеда, по данным СМИ, попала по горящему танкеру под названием Front Altair.
Подтверждения этой информации из других источников не поступало.
Ранее сообщалось, что два нефтяных танкера подверглись нападению в Оманском заливе. По данным иранского телеканала PressTV, в Оманском заливе утром в четверг прогремели два взрыва. СМИ также сообщают, что с нескольких судов поступали сигналы бедствия.
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