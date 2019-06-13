Турецкие военные попали под минометный обстрел на наблюдательном пункте в Идлибе, трое ранены - СМИ

Наблюдательный пост турецких военных попал под минометный обстрел в сирийской провинции Идлиб, сообщает в четверг агентство Bloomberg.

Огонь, по данным министерства обороны Турции, велся с территории, контролируемой сирийскими правительственными силами.

В результате легкие ранения получили три турецких военнослужащих.

В среду руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин сообщил, что по инициативе российской стороны при посредничестве России и Турции достигнуто соглашение о полном прекращении огня на территории всей Идлибской зоны деэскалации.