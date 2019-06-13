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Регион 13.06.2019 12:16

Турецкие военные попали под минометный обстрел на наблюдательном пункте в Идлибе, трое ранены - СМИ

Наблюдательный пост турецких военных попал под минометный обстрел в сирийской провинции Идлиб, сообщает в четверг агентство Bloomberg.

Огонь, по данным министерства обороны Турции, велся с территории, контролируемой сирийскими правительственными силами.

В результате легкие ранения получили три турецких военнослужащих.

В среду руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин сообщил, что по инициативе российской стороны при посредничестве России и Турции достигнуто соглашение о полном прекращении огня на территории всей Идлибской зоны деэскалации.

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Тэги: СИРИЯ, ТУРЦИЯ, ВОЕННЫЕ, НАПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]