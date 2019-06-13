Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9206 RUR   0.0262 GBR   2.1574 TRY   0.2911

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.14 -2.13 Brent 59.97 -2.32

Погода в Баку

  ночь день

Регион 13.06.2019 12:24

В Иране заявляют, что спасли 44 членов экипажа терпящего бедствие в Оманском заливе танкера

Власти Ирана сообщили, что пришли на помощь 44 членам экипажа одного из танкеров, терпящих бедствие в Оманском заливе, сообщают в четверг иранские СМИ.

Моряков уже доставили в один из иранских портов, отмечается в сообщениях.

Ранее поступали сообщения, что два нефтяных танкера подверглись нападению в Оманском заливе. По данным иранского телеканала Press TV, в Оманском заливе утром в четверг прогремели два взрыва. СМИ также сообщают, что с нескольких судов поступали сигналы бедствия.

Структура ВМС Великобритании, отвечающая за безопасность движения судов, призвала к "крайней" осторожности тех, кто находится в Оманском заливе.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в порту Эль-Фуджайра в ОАЭ сообщает, что в Оманском заливе горит танкер Front Altair. Сигнал о бедствии с танкера, отмечает агентство, поступил в Эль-Фуджайру, местоположение самого танкера агентство не указывает.

Также Bloomberg сообщает, что в результате атаки пострадал танкер, направлявшийся из Саудовской Аравии в Сингапур. СМИ сообщают, что речь идет о танкере Kokuka Courageous.

В мае МИД ОАЭ сообщал о "вредительских актах" против четырех танкеров вблизи территориальных вод ОАЭ. Впоследствии стало известно, что одно из четырех пострадавших от нападения судов в Оманском заливе принадлежит ОАЭ, еще одно - Норвегии. Два других танкера принадлежат Саудовской Аравии.

В регионе высказывались мнения, что за этими происшествиями стоит Иран, однако в Тегеране отвергли эти обвинения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, ЗАЛИВ, МОРЯКИ, СПАСЕНИЕ


Похожие новости


Обострения обстановки в Персидском заливе пока не наблюдается - ВМС США Иран сообщает о создании военно-морской базы близ Ормузского пролива

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]