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Происшествия 13.06.2019 12:27

Правоохранительные органы Азербайджана и РФ в ходе совместной операции на границе задержали свыше 30 человек, находившихся в розыске

Правоохранительные органы Азербайджана и России в ходе операции под названием "Граница-Щит" на госгранице двух стран задержали 31 человека, разыскиваемых за совершение различных преступлений, отмечается в сообщении МВД Азербайджана.

Операция "Граница-Щит" проводилась с 3 по 10 июня.

"В результате мер, которые охватывали приграничные регионы Республики Дагестан РФ и Губинский, Гусарский, Хачмазский, Балакенский, Загатальский, Гахский, Шекинский, Огузский и Габалинский районы Азербайджана, были задержан 31 человек, находившийся в розыске за совершение различных преступлений. В том числе задержано 16 человек, разыскиваемых российской стороной, определено место нахождения 6 человек, считавшихся пропавшими без вести. Кроме того, задержаны 63 человека, имевших долги перед государством", - говорится в сообщении.

По данным МВД, в результате операции изъяты незаконно хранимые восемь автоматов, два гранатомета, один пулемет, шесть пистолетов, 100 ружей, 37 ручных гранат, большое количество патронов и снарядов.

В ходе проведенных мероприятий были выявлены 13 фактов, связанных с наркотиками, уничтожено более 10,76 тыс. кустов конопли общим весом около 5 тонн.

"Кроме того, в ходе мероприятий обеспечено раскрытие 5 различных преступлений, совершенных на территории приграничных районов", - подчеркивается в сообщении.

Основной целью операции являлось выполнение комплексных организационно-практических мероприятий по обезвреживанию транснациональных организованных преступных групп, установлению и пресечению каналов поступления оружия, взрывчатых веществ и устройств, наркотиков, а также материальных средств, направленных на осуществление противоправных действий.

МВД Азербайджана подчеркивает, что аналогичные совместные операции будут проводиться и в будущем.

Б.Рустамбеков

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Тэги: РОССИЯ, ГРАНИЦА, ОПЕРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]