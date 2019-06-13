Правоохранительные органы Азербайджана и РФ в ходе совместной операции на границе задержали свыше 30 человек, находившихся в розыске

Правоохранительные органы Азербайджана и России в ходе операции под названием "Граница-Щит" на госгранице двух стран задержали 31 человека, разыскиваемых за совершение различных преступлений, отмечается в сообщении МВД Азербайджана.
Операция "Граница-Щит" проводилась с 3 по 10 июня.
"В результате мер, которые охватывали приграничные регионы Республики Дагестан РФ и Губинский, Гусарский, Хачмазский, Балакенский, Загатальский, Гахский, Шекинский, Огузский и Габалинский районы Азербайджана, были задержан 31 человек, находившийся в розыске за совершение различных преступлений. В том числе задержано 16 человек, разыскиваемых российской стороной, определено место нахождения 6 человек, считавшихся пропавшими без вести. Кроме того, задержаны 63 человека, имевших долги перед государством", - говорится в сообщении.
По данным МВД, в результате операции изъяты незаконно хранимые восемь автоматов, два гранатомета, один пулемет, шесть пистолетов, 100 ружей, 37 ручных гранат, большое количество патронов и снарядов.
В ходе проведенных мероприятий были выявлены 13 фактов, связанных с наркотиками, уничтожено более 10,76 тыс. кустов конопли общим весом около 5 тонн.
"Кроме того, в ходе мероприятий обеспечено раскрытие 5 различных преступлений, совершенных на территории приграничных районов", - подчеркивается в сообщении.
Основной целью операции являлось выполнение комплексных организационно-практических мероприятий по обезвреживанию транснациональных организованных преступных групп, установлению и пресечению каналов поступления оружия, взрывчатых веществ и устройств, наркотиков, а также материальных средств, направленных на осуществление противоправных действий.
МВД Азербайджана подчеркивает, что аналогичные совместные операции будут проводиться и в будущем.
Б.Рустамбеков
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