Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9206 RUR   0.0262 GBR   2.1574 TRY   0.2911

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.14 -2.13 Brent 59.97 -2.32

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 13.06.2019 12:38

Граждане России, Грузии и Филиппин были на борту загоревшегося танкера - СМИ

Экипаж загоревшегося в Оманском заливе танкера состоял преимущественно из граждан трех стран, пишет в четверг норвежская газета "Верденс ганг".

"Экипаж состоял в основном из граждан России, Грузии и Филиппин", - заявил газете представитель судоходной компании Frontline, которой принадлежит танкер.

По его словам, на борту находились 23 человека, они сейчас в безопасности. В настоящее время их переправляют на борт другого судна.

В то же время, он не смог подтвердить газете информацию о том, что по одному из танкеров была выпущена торпеда, эта информация проверяется.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЛИЖВОСТОК, РОССИЯ, ТАНКЕР, ЭКИПАЖ


Похожие новости


Планы США на "сделку века" по ближневосточному конфликту вызывают глубокую озабоченность - Лавров Лавров намерен обсудить с главой МИД Филиппин обстановку в АТР и на Ближнем Востоке Гибель десятков палестинцев в столкновениях с израильтянами вызывает глубокую озабоченность - Песков Никто в одиночку не решит палестино-израильский конфликт - Лавров РФ заинтересована в недопущении раскола по конфессиональному признаку на Ближнем Востоке - Лавров На Ближнем Востоке проявляют интерес к российским системам ПВО - Чемезов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]