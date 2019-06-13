Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9206 RUR   0.0262 GBR   2.1574 TRY   0.2911

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.14 -2.13 Brent 59.97 -2.32

Погода в Баку

  ночь день

Внутренняя политика 13.06.2019 12:39

Число судей в Азербайджане будет увеличено до 800 – замминистра юстиции

Число судей в Азербайджане планируется увеличить на треть, заявил замминистра юстиции Тогрул Мусаев.

"Еще в 2006 году число судей было увеличено в 2 раза - до 600. Несмотря на это, на каждые 100 тыс. человек у нас приходится 6 судей, что в 3 раза меньше среднего показателя стран Европы", - сказал Мусаев в четверг в Баку на бизнес-форуме Азербайджан-ЕС.

По его словам, недостаточное число судей является "фактором, затрудняющим доступность судов".

Мусаев добавил, что в соответствии с указом «Об углублении реформ в судебно-правовой системе", подписанным президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, планируется увеличить число судей на 200 человек, т.е. до 800.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СУДЬИ, ЧИСЛО

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]