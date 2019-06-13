Число судей в Азербайджане будет увеличено до 800 – замминистра юстиции

Число судей в Азербайджане планируется увеличить на треть, заявил замминистра юстиции Тогрул Мусаев.

"Еще в 2006 году число судей было увеличено в 2 раза - до 600. Несмотря на это, на каждые 100 тыс. человек у нас приходится 6 судей, что в 3 раза меньше среднего показателя стран Европы", - сказал Мусаев в четверг в Баку на бизнес-форуме Азербайджан-ЕС.

По его словам, недостаточное число судей является "фактором, затрудняющим доступность судов".

Мусаев добавил, что в соответствии с указом «Об углублении реформ в судебно-правовой системе", подписанным президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, планируется увеличить число судей на 200 человек, т.е. до 800.

Ф.Исазаде