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Регион 13.06.2019 12:44

Эрдоган рассчитывает убедить Трампа не исключать Турцию из участия в программе истребителей F-35

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется убедить президента США Дональда Трампа в том, что, несмотря на приобретение российских ЗРС С-400, Турция должна продолжить участие в программе, связанной с американскими истребителями F-35.

Эрдоган, выступая по местному телевидению, сообщил, что "хотелось бы обсудить этот вопрос по телефону и вернуть его из нынешней ситуации туда, откуда мы начали" еще до намеченной его встречи с Трампом "на полях" G20 в Японии.

Он отметил, что рассчитывает получить от Трампа ответ на вопрос о том, почему США "исключают Турцию из проекта по F-35 по причинам, не имеющим рациональной или же законной основы".

Президент напомнил, что помимо планов закупки 100 истребителей F-35 Турция инвестировала в эту программу значительные средства.

"Мы уже вложили в нее $1,25 млрд", - сказал Эрдоган.

Он подтвердил, что Турция не намерена отказываться от контракта по С-400.

"Смотрите, я же не говорю, что Турция приобретет оборонительные системы С-400, я говорю, что мы уже их приобрели", - подчеркнул турецкий лидер.

Он добавил: "Мы уже завершили сделку. Даст Бог, система будет доставлена нам в следующем месяце".

Эрдоган добавил, что С-400 - оборонительная система, необходимая Турции в целях самообороны.

"Разве мы не просили такую систему у Америки? Просили. Они поставили? Нет", - сказал он.

США рассчитывают в понедельник узнать у Турции о "прогрессе" в деле позиции Анкары по вопросу о приобретении ею С-400, заявил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан.

"Завтра (в понедельник - ИФ) у меня состоится телефонная беседа с министром Акаром (министр обороны Турции Хулуси Акар - ИФ), и мы сможем проинформировать друг друга о прогрессе", - сообщил Шанахан на брифинге в ведомстве.

Он сказал, что к настоящему времени американская сторона в рамах программы приобретения Турцией американских истребителей F-35 "приостановила некоторые мероприятия в плане подготовки кадров".

Американская сторона неоднократно заявляла, что не намерена поставлять Турции истребители-бомбардировщики F-35, если Анкара одновременно с этим получит от России С-400. Так, представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявляла, что Вашингтон может прекратить участие Турции в программе F-35 и применить в отношении Анкары санкции в рамках закона CAATSA из-за закупок у России ЗРК С-400.

По мнению наблюдателей, в Вашингтоне опасаются, что приобретение Анкарой С-400 позволит рассекретить системы F-35, и эти самолеты станут уязвимыми для российской системы ПВО.

7 мая российский источник сказал "Интерфаксу", что подготовку турецких военных для эксплуатации С-400 планируется начать в июне.

24 апреля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил агентству, что первые поставки систем С-400 Турции запланированы на июль.

Министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.

ЗРК С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ТРАМП, ПЕРЕГОВОРЫ


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