Алиев провел переговоры с Ханом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в Баку в четверг делегацию, возглавляемую европейским комиссаром по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Ханом, сообщает сайт главы государства.

Й.Хан находится в Баку с целью участия в бизнес-форуме Азербайджан-ЕС.

Б.Рустамбеков