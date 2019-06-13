Власти Азербайджана планируют реформы для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности

Правительство Азербайджана продолжит проведение экономических реформ, заявил заместитель министра экономики Руфат Мамедов.
«Мы не намерены оставаться на достигнутом и продолжим экономические реформы. При этом реформы будут проводиться не только в сферах, затрагиваемых отчётом Doing Business. Планируется продолжить реформы в сфере инфраструктуры, охраны окружающей среды, адекватности капитала и макроэкономической стабильности», - заявил Мамедов в четверг на бизнес-форуме Азербайджан-ЕС.
Замминистра отметил, что за прошедший год было реализовано много различных реформ. «Это видят и компании. Особенно приятно слышать положительные отзывы о таможенных реформах», - добавил Мамедов.
Как сообщалось ранее, экономические реформы были инициированы президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым с 2016 года после резкого падения цен на нефть на мировых рынках. Цель реформ – сделать экономику Азербайджана более устойчивой к внешним шокам, обеспечить ее диверсификацию, увеличить ненефтяной экспорт, упростить условия для внешнеторговой деятельности, доступ малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам.
Первичным результатом реформ является существенное улучшение позиций страны в рейтинге Doing Business (25-ое место). При этом президент Алиев поручил правительство углублять и расширять реформы.
А.Мамедов
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