Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9206 RUR   0.0262 GBR   2.1574 TRY   0.2911

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.14 -2.13 Brent 59.97 -2.32

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 13.06.2019 13:15

Власти Азербайджана планируют реформы для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности

Правительство Азербайджана продолжит проведение экономических реформ, заявил заместитель министра экономики Руфат Мамедов.

«Мы не намерены оставаться на достигнутом и продолжим экономические реформы. При этом реформы будут проводиться не только в сферах, затрагиваемых отчётом Doing Business. Планируется продолжить реформы в сфере инфраструктуры, охраны окружающей среды, адекватности капитала и макроэкономической стабильности», - заявил Мамедов в четверг на бизнес-форуме Азербайджан-ЕС.

Замминистра отметил, что за прошедший год было реализовано много различных реформ. «Это видят и компании. Особенно приятно слышать положительные отзывы о таможенных реформах», - добавил Мамедов.

Как сообщалось ранее, экономические реформы были инициированы президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым с 2016 года после резкого падения цен на нефть на мировых рынках. Цель реформ – сделать экономику Азербайджана более устойчивой к внешним шокам, обеспечить ее диверсификацию, увеличить ненефтяной экспорт, упростить условия для внешнеторговой деятельности, доступ малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам.

Первичным результатом реформ является существенное улучшение позиций страны в рейтинге Doing Business (25-ое место). При этом президент Алиев поручил правительство углублять и расширять реформы.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РЕФОРМЫ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Президент Алиев ожидает ускорения темпов роста ВВП Азербайджана в 2019 году Азербайджан продолжит улучшать бизнес-климат для продвижения в рейтинге Doing Business ГТК Азербайджана готовит предложения по реформам в таможенной системе Азербайджан продолжит реформы для снижения зависимости от нефти - Алиев Налоговая политика в Азербайджане будет стимулирующей – глава Минналогов После референдума в Азербайджане будут серьезные реформы, заявляют в Баку

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]