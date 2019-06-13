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Регион 13.06.2019 13:20

Прагматический подход в отношениях Грузии с Россией не имеет альтернативы, заявляют в Тбилиси

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе заявил, что, несмотря на серьезные проблемы во взаимоотношениях двух стран, прагматическая политика в отношении Москвы приносит свои результаты.

"С 2013 года экспорт грузинской продукции в РФ составил более $1,5 млрд и каждый год растет. Россия уже занимает вторую позицию среди крупнейших торговых партнеров Грузии, а количество российских туристов, посетивших в прошлом году республику, достигло почти 1,5 млн человек", - сказал Абашидзе из Праги в эфире телеканала "Имеди" в четверг перед встречей с замминистра иностранных дел РФ Григорием Карасиным.

При этом он отметил, что если раньше россиян только родственники могли приглашать в Грузию, то уже сняты существующие бюрократические барьеры. "Сейчас это не так, открыт центр по выдаче виз. Будет ли готовность еще более свести к минимуму ограничения, это им (российской стороне - ИФ) решать. Посмотрим", - сказал Абашидзе.

По словам спецпредставителя грузинского премьера, одной из главных задач во внешней политике Грузии является прагматический подход в отношении с Россией.

"Такой подход однозначно поддерживается нашими западными партнерами и друзьями, лидерами международных организаций, таких, как НАТО, Евросоюз, а также американскими партнерами, с которыми у нас постоянная связь. Прагматический подход - правильная политика, у которой нет альтернативы", - подчеркнул З.Абашидзе.

Ранее сообщалось, что в повестке дня сегодняшней встречи Абашидзе-Карасин рассмотрение таких вопросов, как торгово-экономические отношения, транспортные связи, определенная гуманитарная тематика. "В рамках этой тематики мы и будем говорить", - сообщил накануне журналистам З.Абашидзе.

Встречи в формате "Абашидзе-Карасин" - первый прямой диалог официальных лиц Грузии и России с 2008 года. В ходе них обсуждаются вопросы, связанные с торгово-экономическими и гуманитарными вопросами во взаимоотношениях двух стран.

Первая встреча в этом формате состоялась в декабре 2012 года в пригороде Женевы, после этого они регулярно проходят в Праге. Последняя встреча состоялась 27 февраля 2019 года.

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Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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