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Дальнее зарубежье 13.06.2019 13:27

Глава МВД Британии подписал решение о выдаче Ассанжа в США

Глава МВД Великобритании Саджид Джавид в четверг заявил в эфире радио BBC, что подписал решение о выдаче основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США.

"Он вполне обоснованно (находится - ИФ) за решеткой. Есть запрос об экстрадиции от США, которую в суде рассмотрят завтра, вчера я подписал решение об экстрадиции и заверил его, так что оно поступит в суд завтра", - заявил он в эфире передачи Today Programme.

Он объяснил, что Лондон получил "легитимный запрос об экстрадиции", и он, как министр внутренних дел Британии, "хотел бы свершения правосудия".

"Это решение теперь полностью зависит от суда... Мы получили легитимный запрос об экстрадиции, и я подписал его, но окончательное решение за судами", - добавил он.

Газета The Guardian отмечает, что заседание суда по вопросу экстрадиции Ассанжа запланировано 14 июня, оно может состояться прямо в тюрьме Белмарш, где содержится Ассанж.

В настоящее время Ассанж отбывает заключение в Британии. В начале месяца его приговорили к 50 неделям за нарушение условий освобождения под залог.

В апреле 2019 года власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks, который скрывался там порядка семи лет. Власти Эквадора также разрешили забрать личные вещи Ассанжа.

Минюст США в апреле сообщил, что обвиняет Асанжа в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров в США.

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Тэги: БРИТАНИЯ, США, АССАНЖ, ЭКСТРАДИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]