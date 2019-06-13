Глава МВД Британии подписал решение о выдаче Ассанжа в США

Глава МВД Великобритании Саджид Джавид в четверг заявил в эфире радио BBC, что подписал решение о выдаче основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США.
"Он вполне обоснованно (находится - ИФ) за решеткой. Есть запрос об экстрадиции от США, которую в суде рассмотрят завтра, вчера я подписал решение об экстрадиции и заверил его, так что оно поступит в суд завтра", - заявил он в эфире передачи Today Programme.
Он объяснил, что Лондон получил "легитимный запрос об экстрадиции", и он, как министр внутренних дел Британии, "хотел бы свершения правосудия".
"Это решение теперь полностью зависит от суда... Мы получили легитимный запрос об экстрадиции, и я подписал его, но окончательное решение за судами", - добавил он.
Газета The Guardian отмечает, что заседание суда по вопросу экстрадиции Ассанжа запланировано 14 июня, оно может состояться прямо в тюрьме Белмарш, где содержится Ассанж.
В настоящее время Ассанж отбывает заключение в Британии. В начале месяца его приговорили к 50 неделям за нарушение условий освобождения под залог.
В апреле 2019 года власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks, который скрывался там порядка семи лет. Власти Эквадора также разрешили забрать личные вещи Ассанжа.
Минюст США в апреле сообщил, что обвиняет Асанжа в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров в США.
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